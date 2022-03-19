Süre doldu! Chelsea'ye üç resmi teklif geldi

Chelsea futbol kulübünün satışı için teklif verme süresi dolarken, kulüp için üç resmi teklifin geldiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre İngiliz müteahhit Nick Candy'nin liderlik ettiği konsorsiyum, Chicago Cubs'ın sahibi olan Ricketts ailesi ve Sir Martin Broughton ve Lord Sebastion Coe ikilisi resmi teklif veren taraflar oldu.

YAPTIRIMLAR SONRASI VAKIFA DEVREDİLDİ

ABD'li banka Raine Group, İngiltere'de Rus oligark Roman Abramovich'e yönelik yaptırım kararı öncesinden bu yana satış sürecini yönetiyordu. Chelsea kulübünün sahibi olan ünlü Rus milyarder Roman Abramovich, açıklanan yaptırımlar sonrasında Mart ayı başında kulübün yönetimini Chelsea Vakfı’na devrederek satışa çıkardığını açıklamıştı. Devam eden süreçte İngiltere yeni yaptırım paketine Roman Abramovich’i de ekleyerek ünlü milyarderin ülkedeki tüm mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

