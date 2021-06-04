Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar? Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman yatar?

Her yıl çeşitli sebeplerle pek çok vatandaş iş kazaları geçirerek iş görmezlik raporu almaktadır. Bu raporla SGK’ya başvuran kişiler, belirlenen diğer şartları da karşıladığı takdirde iş görmezlik maaşından yararlanabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlar en çok ne kadar maaş alacağını merak ediyor. İş görmezlik maaşı asgari ücrete bağlı olan zamlara göre hesaplanmaktadır.

SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK MAAŞI NE KADAR?

Sürekli iş görmezlik maaşı bağlanan kişiler birbirinden farklı maaşlar almaktadır. Bu nedenle sizlere net bir rakam veremiyoruz. Ancak iş görmezlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar aşağıda sunacağımız hesaplama ile maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilir.

Hesaplama iş kazası tarihindeki günlük brüt ücret ve sürekli iş görmezlik kayıp oranına göre gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda iş görmezlik raporunda tam ya da kısmi olma durumuna göre de hesaplamada farklılık bulunmaktadır.

### SSK’lı olanlar sürekli iş görmezlik maaşını bu linke tıklayarak hesaplayabilir

### BAĞ-KUR’lu olanlar sürekli iş görmezlik maaşını bu linke tıklayarak hesaplayabilir