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Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar? Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman yatar?

04.06.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan iş görmezlik maaşı, çeşitli sebeplerle işlerinde kaza geçirenlere tanınan bir haktır. İş görmezlik maaşından yararlanmak isteyen vatandaşların SGK’nın belirlediği şartları taşıması aranmaktadır.

Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar? Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman yatar?

Her yıl çeşitli sebeplerle pek çok vatandaş iş kazaları geçirerek iş görmezlik raporu almaktadır. Bu raporla SGK’ya başvuran kişiler, belirlenen diğer şartları da karşıladığı takdirde iş görmezlik maaşından yararlanabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlar en çok ne kadar maaş alacağını merak ediyor. İş görmezlik maaşı asgari ücrete bağlı olan zamlara göre hesaplanmaktadır.

SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK MAAŞI NE KADAR?

Sürekli iş görmezlik maaşı bağlanan kişiler birbirinden farklı maaşlar almaktadır. Bu nedenle sizlere net bir rakam veremiyoruz. Ancak iş görmezlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar aşağıda sunacağımız hesaplama ile maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilir.

Hesaplama iş kazası tarihindeki günlük brüt ücret ve sürekli iş görmezlik kayıp oranına göre gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda iş görmezlik raporunda tam ya da kısmi olma durumuna göre de hesaplamada farklılık bulunmaktadır.

### SSK’lı olanlar sürekli iş görmezlik maaşını bu linke tıklayarak hesaplayabilir

### BAĞ-KUR’lu olanlar sürekli iş görmezlik maaşını bu linke tıklayarak hesaplayabilir

SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Sigortalı olan kişiler, herhangi bir iş kazası geçirdiğinde öncelikle geçici iş görmezlik ödeneği almaktadır. Daha sonra sürekli iş görmezlik durumu ortaya çıkması halinde, iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihten sonraki ay başında yatırılmaktadır. Örneğin geçici iş göremezlik ödeneği 21 Aralık tarihinde sona erdiyse maaş 1 Ocak tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.

SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK MAAŞINA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli iş görmezlik maaşı alabilmek için öncelikle en az yüzde 10 oranında mesleki anlamda kaybın yaşanması aranmaktadır. Bu tespit Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından raporlamaktadır. Bu raporlara dayanarak Kurum Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü kaybı ve maluliyet oranları belirlenerek ödeneğin bağlanıp bağlanmayacağı belirlenmektedir.

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SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK MAAŞI NE ZAMAN KESİLİR?

Sürekli iş görmezlik maaşı alan kişiler SGK tarafından talep edilmesi halinde tekrar muayene olmaktadır. İlgili kurumlarca yapılan muayene sonucu gelir bağlanan sigortalı işçinin malullük oranında artış var ise gelir yeniden hesaplanır. Ancak muayene sonucu malullük oranının maaş bağlanmasını gerektiren sınırın altında kaldığı anlaşıldığı takdirde gelir muayeneyi takip eden ayın başından itibaren kesilir.

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