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Süresiz nafaka kalkıyor! 13. Yargı Paketi'nde yeni nafaka dönemi

13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Paketle süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılması ve boşanma davalarının hızlandırılması planlanıyor. Yeni nafaka sisteminin detayları merak konusu oldu.

Süresiz nafaka kalkıyor! 13. Yargı Paketi'nde yeni nafaka dönemi
Cansu Çamcı

Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken, yeni düzenlemenin 13. Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı paketin ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanıyor. Düzenlemeyle nafakanın süresi yeniden belirlenirken, boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

NAFAKA İÇİN EN AZ 5 YIL ŞARTI

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Yeni sistemde, evliliğin ne kadar sürdüğüne bakılmaksızın kadın lehine bağlanacak nafakanın en az 5 yıl süreyle ödenmesi planlanıyor.

Nafaka süresinin belirlenmesinde ise evlilik tarihi ile boşanma davasının açıldığı tarih arasında geçen süre dikkate alınacak. Buna göre nafakanın, evlilik süresinin yarısı kadar uygulanması öngörülüyor.

Ancak kadının çalışma hayatına devam etmesini engelleyen bir durumunun bulunması veya ileri yaşta olması gibi özel koşullarda mahkeme, nafakanın daha uzun süre ödenmesine karar verebilecek.

İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.

DÜZENLEME YASALAŞTIKTAN SONRA NAFAKA HEMEN KESİLMEYECEK

Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak.

Süresiz nafaka kalkıyor! 13. Yargı Paketi nde yeni nafaka dönemi 1

BOŞANDIKTAN SONRA SIRA NAFAKA VE VELAYET DAVASINA GELECEK

Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.

MAL PAYLAŞIMINDA ZAMAN AŞIMI 10 YILDAN 5 YILA İNDİRİLECEK

Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.

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