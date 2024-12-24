Suriye parasının basımı için Türkiye devreye giriyor! Bakan Uraloğlu'ndan günden yaratacak çıkış: ‘Parayı Rusya basıyor, böyle iş olur mu?’

Anadolu Yayıncıları Federasyonu'na konuk olan Abdülkadir Uraloğlu; Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Şam ve İstanbul arasındaki seferleri yeniden başlatmak istediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu; "Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu. Türkiye olarak bu konuya da el atacağız." dedi.
Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalayacaklarını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu; Suriye'deki havaalanları ve demiryolları eksikliklerini de bakanlık olarak gidereceklerini aktardı.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
M4 ve M5 karayolunda iyileştirme yapıyoruz. Yıkılan köprüleri yapıyoruz.
Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu. Türkiye olarak bu
konuya da el atacağız.
İlk etapta Şam- İstanbul seferlerini başlatacağız. Tika ve Afad aracılığıyla altyapı yatırımları yapılacak.
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