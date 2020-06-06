Sürpriz İşsizlik Raporu ABD Borsalarını Canlandırdı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Mayıs ayına ilişkin işsizlik raporunun beklentilerin aksine olumlu veriler ortaya koyması üzerine ekonomik iyileşmenin hızlı olacağı umudu taşıyan yatırımcıların yeniden daha riskli değerlere yönelmesi, Nasdaq borsasını neredeyse rekor düzeyde yükseldi.
Dow Jones endeksi ise 1.000 puan yükselerek Mart ayı başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Standard and Poors 500'ün ise 2020'de olumluya dönmesine yüzde 1'den az kaldı.
Çalışma Bakanlığı işsizlik raporuna göre Mayıs ayında 2 milyon 509 bin kişi tarım dışı sektörlerde istihdam edildi. Nisan ayı verilerine göre 20 milyon 687 bin kişi işini kaybetmişti. Rapor, Nisan ayında yüzde 14,7 olarak kaydedilen işsizlik oranının beklenmedik şekilde düşerek Mayıs ayında yüzde 13,3 olarak kaydedildiğini ortaya koyuyor.
Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki mali hizmetler firması Independent Advisor Alliance'dan yatırım uzmanı Chris Zaccarelli, işsizlik raporuyla ilgili olarak, ''Bugünkü istihdam rakamları şoke ediciydi. Rakamlar bu yıl ilk kez olumlu anlamda şoke edici oldu. Yüzde 13,3 olan mevcut işsizlik rakamı, 2007-2008 mali krizi sırasında kaydedilen en yüksek seviyeden daha da yukarıda. Ancak işsizlik oranı aşağıya doğru inmeye devam ettiği sürece ekonomi pürüzsüz bir biçimde yeniden faaliyete geçmeye devam edecek'' dedi.
Wall Street, Mart ayında Corona pandemisinin yol açtığı çözülmeden sonra yatırımcıların ulusal çaptaki önlemlerin gevşetilmeye ve ekonomik faaliyetlerin canlanmaya başlamasına ümit bağlaması üzerine hızla toplarladı. Şu anda S&P 500 endeksi, Şubat ayında eriştiği rekor seviyenin sadece yüzde 6 altında.
Boeing hisseleri yüzde 16,2 ile Dow Jones Endeksi'nin en çok değer kazananı oldu. Bu olumlu gelişme, American Airlines Group ve United Airlines'ın önümüzdeki ay iç hat uçuşlarına takviye yapmaya başlayacağı açıklamasından bir gün sonra yaşandı.
New York Borsası ARCA Havayolu Endeksi ise yüzde 10,8 oranında sıçrama yaparken ekonomik güvenin barometresi olarak kabul edilen Dow Jones Ulaşım Endeksi, yüzde 4,6 oranında arttı.
Öte yandan sosyal çalkantıların yol açtığı korkular yatışırken siyah Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden sonra patlak veren protesto eylemleri Cuma sabahından itibaren azalmaya başladı. Birçok kentte uygulamaya konan sokağa çıkma yasakları kaldırıldı.
Aşı üreticisi Novavax'ın hisse değeriyse Corona virüsü aşı imalatına ödenek sağlamak için ABD Savunma Bakanlığı'ndan 60 milyon dolarlık fon alacağını açıklaması üzerine yüzde 3,2 oranında arttı.
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