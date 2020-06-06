Sürpriz İşsizlik Raporu ABD Borsalarını Canlandırdı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Mayıs ayına ilişkin işsizlik raporunun beklentilerin aksine olumlu veriler ortaya koyması üzerine ekonomik iyileşmenin hızlı olacağı umudu taşıyan yatırımcıların yeniden daha riskli değerlere yönelmesi, Nasdaq borsasını neredeyse rekor düzeyde yükseldi.

Dow Jones endeksi ise 1.000 puan yükselerek Mart ayı başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Standard and Poors 500'ün ise 2020'de olumluya dönmesine yüzde 1'den az kaldı.

Çalışma Bakanlığı işsizlik raporuna göre Mayıs ayında 2 milyon 509 bin kişi tarım dışı sektörlerde istihdam edildi. Nisan ayı verilerine göre 20 milyon 687 bin kişi işini kaybetmişti. Rapor, Nisan ayında yüzde 14,7 olarak kaydedilen işsizlik oranının beklenmedik şekilde düşerek Mayıs ayında yüzde 13,3 olarak kaydedildiğini ortaya koyuyor.

Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentindeki mali hizmetler firması Independent Advisor Alliance'dan yatırım uzmanı Chris Zaccarelli, işsizlik raporuyla ilgili olarak, ''Bugünkü istihdam rakamları şoke ediciydi. Rakamlar bu yıl ilk kez olumlu anlamda şoke edici oldu. Yüzde 13,3 olan mevcut işsizlik rakamı, 2007-2008 mali krizi sırasında kaydedilen en yüksek seviyeden daha da yukarıda. Ancak işsizlik oranı aşağıya doğru inmeye devam ettiği sürece ekonomi pürüzsüz bir biçimde yeniden faaliyete geçmeye devam edecek'' dedi.