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Sürpriz karar sonrası uçuşa geçmişti! Mevduat faizlerinde 'KKM' detayı! 'Faiz oranı yüzde 75'i aşabilir'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 07:28
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Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı kararı sonrası bankalar da mevduat faizi oranlarını güncelledi. Mevduat faizleri yüzde 57’ler seviyesine kadar çıktı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçenlere ise bankalar daha avantajlı fırsatlar sunuyor.

Sürpriz karar sonrası uçuşa geçmişti! Mevduat faizlerinde 'KKM' detayı! 'Faiz oranı yüzde 75'i aşabilir'

Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizler uçuşa geçti. Mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 57'yi gördü. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarının TL mevduata geçmesi ile birlikte faiz yüzde 75 seviyesine kadar çıkıyor.

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Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Merkez Bankası’nın son faiz artışının ardından bankalarda mevduat faizleri yükseldi. Çünkü Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizleri yüzde 53 seviyelerine geldi. Bankalarda şu anda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57 seviyelerine kadar çıkmış durumda." dedi.

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"MEVDUAT FAİZLERİNİN YÜZDE 60'LARA GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı regülasyonlar çerçevesinde bankaların kredi büyüme oranları, zorunlu karşılık oranları değiştirildi. Bankaların karlılıkları azaldı diyebiliriz. Bankalar bu yüzden mevduat bulma yarışına girdiler. Merkez Bankası faizleri artırmasa da şu anda yüzde 57 olan mevduat faizlerinin yüzde 60’lara gelmesini bekliyoruz. Mevduat faizlerinde getiri artabilir.

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KKM DETAYI

"Şu anda TL KKM hesapları vade sonrası yenilenmiyor, yabancı paradan dönen KKM’ler yenilenebiliyor. Döviz cinsi KKM’den çıkanların TL mevduata dönebilmesi için Merkez Bankası bankalara bir kota koydu. Bu hedefi tutturmak isteyen bankalar yüzde 75’e varan faiz getirisi sunuyor. Yüzde 55-57 aralığında olan mevduat faizleri 20 puanlık marj ile birlikte yüzde 75’ler seviyesine çıkabiliyor."

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FAİZLER YÜZDE 75’İ DE AŞAR MI?

"Döviz dönüşümlü KKM’den TL mevduata geçeceklere uygulanan faiz daha da artabilir. Çünkü bankalarda regülasyonlar artıyor. Merkez Bankası’nın bir baskısı söz konusu. Politika faizi artmasa bile TL mevduatların artacağını düşünüyorum."

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