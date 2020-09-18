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Sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimliğe geçirme randevusuna 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenme işlemlerine 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin tanıtımını yapmıştı. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda 4 saate 3 bin 710 vatandaş randevu talebinde bulundu.

SÜRÜCÜ BELGESİ BİLGİLERİ YÜKLEME ADIMLARI

Kişinin kimlik kartı, Kart Yayımcı Kart Erişim (KYKEC) cihazına takılacak, kişinin kimlik bilgileri ve biyometrik resmi ekrana getirilerek personel tarafından görsel olarak kimlik doğrulaması yapılacak. Şüphe duyulması haline biyometrik veri (parmak izi) ile de kimlik doğrulaması yapılması sağlanacak. Kimlik kartından okunan veriler ile kişinin yeni tip sürücü belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Yeni tip sürücü belgesine ilişkin bilgiler personel tarafından teyit edildikten sonra kimlik kartına yüklenmiş olacak. Ayrıca kimlik başvurusu yapan yeni tip sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesi bilgileri, talep etmeleri halinde basım aşamasında kimliklerine yüklenebilecek.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Gittiğiniz Nufus Müdürlüğünde kaç kişiyle bir araya geliyorsunuz, tam pandemi döneminde yapılacak işti
bu ülkenin hangi işi doğru ki
Corona ile Mücadele süpersiniz Vallahi
ben aldim bile keske ilk basta yapilsaydi
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