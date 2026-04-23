Sürücüleri ilgilendiriyor! Bakan Çiftçi duyurdu: "Herhangi bir revize çalışması yok"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Meslek Kanunu’na ilişkin "Benden önceki dönemde başlayan polis meslek kanunuyla ilgili veya emniyet teşkilat kanunuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Trafik kanununda yeni bir revize olup olmayacağına ilişkin soruya Bakan Çiftçi, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu anda kanun" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'nin açılışının 106'ıncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"REVİZE ÇALIŞMASI YOK"

Bakan Çiftçi, trafik kanununda yeni bir revize olup olmayacağına ilişkin soruya, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu anda kanun. Sadece plakalarla ilgili, zaten yönetmeliği de çıkardık APP plakalarla ilgili. Onun dışında ses sistemleriyle ilgili çalışmamız, multimedyayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda veya mayısın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Polis Meslek Kanunu’na ilişkin yeni düzenlemenin durumunun sorulması üzerine Çiftçi, "Benden önceki dönemde başlayan polis meslek kanunuyla ilgili veya emniyet teşkilat kanunuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlar bana bir sunum yaptılar. Ama daha son şekline gelmedi. Son şeklinde değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

