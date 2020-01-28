Süs bitkileri sektöründen Almanya çıkarması

Dündar, süs bitkileri üreticilerini dış pazarlara açmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "12 firmamız, 230 metrekare stantta ilk kez böyle bir organizasyonla ürünlerini dünya pazarına sunuyorlar. Adana, Antalya, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'dan ürünlerinde iddialı firmalarımız var. IPM Essen Fuarı, iç pazara alternatif olarak üreticilerimizi yönlendirdiğimiz, ihracat pazarları için atmış olduğumuz önemli bir adım." dedi.

50'yi aşkın ülkeden 1500'den fazla katılımcıyla bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuarda, Türkiye süs bitkileri sektörü temsilcileri de açtıkları geniş stantla ürünlerini tanıtıyor. 230 metrekarelik alanda ürünlerini, dünya pazarı için görücüye çıkaran sektör temsilcileri, 31 Ocak'a kadar sürecek fuarda yapacakları görüşmelerle yeni ihracat kapılarını aralamaya çalışacak.

Fuara birçok ülkeden firmaların katıldığına işaret eden Dündar, Türkiye'den de meyve ağacından iç mekan çiçekleri üreticisine kadar sektör temsilcilerinin stantlarda ürünlerini tanıttıklarını bildirdi.

- Yılda 100 milyon dolarlık ticaret hedefi

Dündar, süs bitkileri üreticilerini ihracata yönlendirerek kaliteli ve nitelikli ürün üretmelerini teşvik ettiklerine dikkati çekerek, "Süs bitkileri sektörü olarak yılda 100 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşmak için bu tür fuarlara katılmanın yanında çeşitli girişimlerimiz de olacak." diye konuştu.

Süs bitkileri sektöründe ihracatın geçen yıl yaklaşık 80 milyon, 2018'de ise 72 milyon dolar olduğunu ifade eden Dündar, ithalatta ciddi düşüş görüldüğünü, 2018'de 61 milyon dolar civarında olan ithalatın 2019'da yaklaşık 35 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

- Geçen yıl 1,7 milyar adet kesme çiçek ve süs bitkisi üretildi

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, üretim ve ihracatın artırılmaya çalışıldığı kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründe üretim 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 718 milyon 98 bin adete yükseldi.

Geçen yıl üretilen süs bitkilerinin yüzde 63,6'sını kesme çiçekler oluşturdu. Kesme çiçek üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 93 milyon 333'e ulaştı.

Diğer süs bitkilerinde ise üretim bir önceki yıla göre yüzde 4,8 düşerek 624 milyon 764 bine geriledi.

