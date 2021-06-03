Süt parası başvurusu nereye yapılır? Süt parası için gereken evraklar nelerdir?

Çocuk sahibi olan 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortası bulunan aileler, süt parasından yararlanabiliyor. Bir diğer deyişle SSK’lı olarak çalışan annelere ya da SKK’lı olarak çalışan babaların, çalışmayan eşlerine süt parası ödenmektedir. Süt parası başvurusunda bulunmak isteyen aileler, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen evrakları da tamamlaması gerekiyor.

SÜT PARASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

SSK veya BAĞ-KUR’lu olarak çalışan kadınlar süt parasına başvurabileceği gibi, çalışmayan ancak eşlerinin sigorta veya BAĞ-KUR’undan faydalanan kadınlar da süt parasına başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunmak isteyen anneler, il veya ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli evraklar bizzat gitmesi gerekiyor.

SÜT PARASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Süt parasına başvurmak isteyen anneler önceden il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe yazması gerekiyordu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre artık dilekçeye gerek olmadığı sisteme otomatik olarak geçtiği annelerin kimlik belgesi ve doğum belgesi ile başvurusunu gerçekleştirebileceği açıklandı.