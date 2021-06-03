Süt parası başvurusu nereye yapılır? Süt parası için gereken evraklar nelerdir?

Çocuk sahibi olan 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortası bulunan aileler, süt parasından yararlanabiliyor. Bir diğer deyişle SSK’lı olarak çalışan annelere ya da SKK’lı olarak çalışan babaların, çalışmayan eşlerine süt parası ödenmektedir. Süt parası başvurusunda bulunmak isteyen aileler, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen evrakları da tamamlaması gerekiyor.
SSK veya BAĞ-KUR’lu olarak çalışan kadınlar süt parasına başvurabileceği gibi, çalışmayan ancak eşlerinin sigorta veya BAĞ-KUR’undan faydalanan kadınlar da süt parasına başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunmak isteyen anneler, il veya ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli evraklar bizzat gitmesi gerekiyor.
Süt parasına başvurmak isteyen anneler önceden il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe yazması gerekiyordu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre artık dilekçeye gerek olmadığı sisteme otomatik olarak geçtiği annelerin kimlik belgesi ve doğum belgesi ile başvurusunu gerçekleştirebileceği açıklandı.
2020 yılında 202 TL olan süt parası bu sene 232 TL’ye çıkarıldı.
Annelerin süt parası başvurusunda bulunmak için aşağıda sıralanan şartları sağlaması gerekmektedir.
İlk olarak süt parası ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan annelere verilmektedir.
İkinci olarak çocukların sağ olarak doğması gerekir.
5 yaşından küçük çocuklar için süt parası verilmektedir.
Kişilerin sigortalı olarak çalışması ya da eşlerinin sigortalı olması yeterlidir.
Süt parası ödemesi, 4C yani emekli sandığına bağlı sigortalılar adına gerçekleştirilmez.
Başvurudan önce, çocukların kimlik belgesinin çıkarılması gerekir.
Süt parası ödemeleri, sadece annelere yapılmaktadır. Babaların süt ödeneğini çekmesine izin verilmez.
SSK’lı olarak çalışan kadınların eşleri için de süt parası ödeneği çıkarılmaz.
2015 yılından beri devlet tarafından başvuru şartlarını yerine getiren annelere süt yardımı yapılmaktadır. Süt yardımı ödemeleri, sadece bir defalık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
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