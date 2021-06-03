FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Süt parası başvurusu nereye yapılır? Süt parası için gereken evraklar nelerdir?

Süt parası başvurusu nereye yapılır? Süt parası için gereken evraklar nelerdir?

03.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yapan kadınlara devlet tarafından maddi destek sağlamak amacıyla verilen süt parasına başvuru yapmak için evraklarda bazı değişiklikler yapıldı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi süt parası başvurusuyla ilgili tüm detayları paylaştı.

Süt parası başvurusu nereye yapılır? Süt parası için gereken evraklar nelerdir?

Çocuk sahibi olan 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortası bulunan aileler, süt parasından yararlanabiliyor. Bir diğer deyişle SSK’lı olarak çalışan annelere ya da SKK’lı olarak çalışan babaların, çalışmayan eşlerine süt parası ödenmektedir. Süt parası başvurusunda bulunmak isteyen aileler, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen evrakları da tamamlaması gerekiyor.

SÜT PARASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

SSK veya BAĞ-KUR’lu olarak çalışan kadınlar süt parasına başvurabileceği gibi, çalışmayan ancak eşlerinin sigorta veya BAĞ-KUR’undan faydalanan kadınlar da süt parasına başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunmak isteyen anneler, il veya ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli evraklar bizzat gitmesi gerekiyor.

SÜT PARASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Süt parasına başvurmak isteyen anneler önceden il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe yazması gerekiyordu. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre artık dilekçeye gerek olmadığı sisteme otomatik olarak geçtiği annelerin kimlik belgesi ve doğum belgesi ile başvurusunu gerçekleştirebileceği açıklandı.

SÜT YARDIM PARASI NE KADAR?

2020 yılında 202 TL olan süt parası bu sene 232 TL’ye çıkarıldı.

Süt parası başvurusu nereye yapılır? Süt parası için gereken evraklar nelerdirr

SÜT PARASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Annelerin süt parası başvurusunda bulunmak için aşağıda sıralanan şartları sağlaması gerekmektedir.

İlk olarak süt parası ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan annelere verilmektedir.

İkinci olarak çocukların sağ olarak doğması gerekir.

5 yaşından küçük çocuklar için süt parası verilmektedir.

Kişilerin sigortalı olarak çalışması ya da eşlerinin sigortalı olması yeterlidir.

Süt parası ödemesi, 4C yani emekli sandığına bağlı sigortalılar adına gerçekleştirilmez.

Başvurudan önce, çocukların kimlik belgesinin çıkarılması gerekir.

Süt parası ödemeleri, sadece annelere yapılmaktadır. Babaların süt ödeneğini çekmesine izin verilmez.

SSK’lı olarak çalışan kadınların eşleri için de süt parası ödeneği çıkarılmaz.

SÜT YARDIM PARASI NEDİR?

2015 yılından beri devlet tarafından başvuru şartlarını yerine getiren annelere süt yardımı yapılmaktadır. Süt yardımı ödemeleri, sadece bir defalık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Fiyatı en fazla artan ürün belli olduFiyatı en fazla artan ürün belli oldu
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.