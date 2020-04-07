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Süt parası nedir nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Devletten; çalışan annelere veya eşi sigortalı olmayan çalışan babalara 202 TL emzirme ödeneği adı altında maddi destek verilmektedir. Sevindirici haberi alan vatandaşlar emzirme ödeneğinin kapsamını ve şartlarını araştırmaya başladılar. Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerinden tek seferlik ve toplu halde çekilebilir.

Süt parası nedir nasıl alınır?

Kadınların doğum öncesi ve sonrası dönemleri daha huzurlu bir şekilde geçirmesi için çalışan annelere yönelik sosyal yardımlar verilmeye devam ediyor. Süt parası yardımı çalışan annelere ya da eşi çalışmayan sigortalı babalara tek defaya mahsus olmak üzere ödenmektedir. Peki, emzirme ödeneği nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Nasıl alınır? Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir? İşte, emzirme ödeneğine dair merak edilen bütün detaylar...

SÜT PARASI KİMLERE VERİLİR?

Süt parası büyük bir çoğunlukla çalışan annelere verilen bir ödenek olarak belirlenmiştir. Ancak sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı olarak çalışan babalara da verilmektedir. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme ödeneği desteğinden yararlanabilmektedir.

4A ve 4B sigortalılık halinin dışında kalan kamu görevlileri için bu haktan yararlanma ihtimali söz konusu değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kişilere kendi kurumları tarafından ödeme yapılmaktadır.

SÜT PARASININ ŞARTLARI NELERDİR?

  • SSK (4A) hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalıların doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödemesinin kuruma yapılmış olması gerekir.
  • BAĞ-KUR (4B) koluna bağlı olarak kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve bu kişilerin genel sağlık sigortası primi dahil prim ödemesine ilişkin bütün borçlarının ödenmesi şarttır.
  • Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi ve başvuru süresine kadar bebeğin yaşaması lazım.
  • Emzirme ödeneği başvurusu doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesi halinde kişilerin başvuru hakkı düşer.
  • Süt parası hakkını elde eden sigortalıların sigortalılık halinin sona ermesi durumunda; bu tarihten itibaren 300 gün içinde doğumun gerçekleşmesi halinde belirlenen şartlar ile süt parası yardımı verilir. Şartlar arasında doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemesinin gerçekleşmiş olması maddesi de bulunur.
  • Süt parası ödemesi alacak annelerin doğum öncesindeki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreçte kesinlikle iş yerinden çalışmamaları gerekir.
  • Süt parası tarihi için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesi ve doğan çocukların kimlik kartlarının ilgili nüfus müdürlüklerinden çıkartılması gerekir.
    SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Süt parası için ilgili kuruma talep dilekçesi verme şartı ortadan kaldırılmıştır. Sistemde yer alan bilgilerin ışığında emzirme ödeneği, doğum raporuna bakılarak otomatik olarak yapılır. Doğum yaptıktan sonra gerekli olan doğum belgeleri hastane tarafından hazırlanır ve gerekli belgeler ile talep iletilir.

Yalnızca hastanede doğum yapmayan annelerin ilgili evraklar ile başvurularını iletmesi gerekir. Bebeğin kimlik belgesi fotokopisi, doğum belgesi ve anneye ait olan kimlik belgesi fotokopisi posta yoluyla kurumu yönlendirilir.

SÜT PARASI YARDIMI NE KADARDIR?

e-Devlet üzerinden süt parası başvurusu takip edilebilir ve ödenek PTT üzerinden bizzat alınabilir. 2020 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası 202 TL olarak güncellenmiştir.

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