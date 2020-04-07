Süt parası nedir nasıl alınır?

Kadınların doğum öncesi ve sonrası dönemleri daha huzurlu bir şekilde geçirmesi için çalışan annelere yönelik sosyal yardımlar verilmeye devam ediyor. Süt parası yardımı çalışan annelere ya da eşi çalışmayan sigortalı babalara tek defaya mahsus olmak üzere ödenmektedir. Peki, emzirme ödeneği nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Nasıl alınır? Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir? İşte, emzirme ödeneğine dair merak edilen bütün detaylar...

SÜT PARASI KİMLERE VERİLİR?

Süt parası büyük bir çoğunlukla çalışan annelere verilen bir ödenek olarak belirlenmiştir. Ancak sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı olarak çalışan babalara da verilmektedir. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme ödeneği desteğinden yararlanabilmektedir.

4A ve 4B sigortalılık halinin dışında kalan kamu görevlileri için bu haktan yararlanma ihtimali söz konusu değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kişilere kendi kurumları tarafından ödeme yapılmaktadır.