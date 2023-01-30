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Süt ve peynir fiyatları aldı başını gitti, Ebru Baki canlı yayında böyle anlattı: Hafta sonu yemeye kalksanız 200 TL...

30.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem üreticilerle hem sanayicilerle bir araya gelen Ulusal Süt Konseyi (USK), olağanüstü toplantı kararı aldı. Üreticiler, çiğ süt fiyatının en az 12 TL olmasını isterken raflardaki fiyatlardaki yükseliş dikkat çekiyor. Ürectiler, 30 günde yem fiyatlarına yüzde 8-9 zam geldiğinin altını çizerken, iyi bir peynirin fiyatı 200 TL'ye dayandı.

Süt ve peynir fiyatları aldı başını gitti, Ebru Baki canlı yayında böyle anlattı: Hafta sonu yemeye kalksanız 200 TL...

Üretici ve sanayicilerle yapılan görüşmeler sonucunda Ulusal Süt Konseyi'nin 31 Ocak Salı günü (yarın) olağanüstü toplanmasına karar verildi. Hayvancılıkta maliyetler artmaya devam ederken Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) ana gündem maddesi yem fiyatlarındaki artış, çiğ süt tavsiye fiyatı ve destekleme primi olacak.

"ÇİĞ SÜT FİYATI EN AZ 12 TL OLSUN" TALEBİ

Üreticiler, çiğ süt fiyatının en az 12 TL olmasını isterken, artan maliyetlere yetişilemediği belirtiliyor.

30 GÜNDE YÜZDE 8-9 ZAM GELDİ

Türkiye Süt Üretcileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin'in "Yılbaşından bu yana yem fiyatlarına yüzde 8-9 zam geldi. Üreticinin sırtlandığı maliyet gerçek anlamda hesaplanmalı ve tablo açıklanmalı." sözlerini hatırlatan Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, ortada büyük bir sorun olduğunu ve bu durumdan üreticinin de tüketicinin de şikayetçi olduğunu belirtti.

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"İYİ BİR PEYNİR YİYEYİM DERSENİZ HAFTA SONU 200 TL ÖDERSİNİZ"

Canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelere bulunan Baki, şu ifadeleri kullandı;

"Peynir 200 TL oldu, en ucuz peynir bile 60-70 TL'ye dayandı. Kaşar peyniri gibi çeşit arttırsanız fiyatlar daha da yükseliyor. İthal peynirler var ufacık pakette 180 TL görüyorsanız. İyi bir peynir yiyeyim derseniz hafta sonu 200 TL ödersiniz. Süt fiyatları o kadar arttı ki... Ulusal Süt Konseyi'nin verdiği tavsiye fiyat 8,5 TL. İki litre süt 57 TL bunu gördüm ben."

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