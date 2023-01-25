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Süte zam geldi! 'Haftaya daha pahalı olur' korkusu bakın ne yaptırdı...

25.01.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliyet artışı süt fiyatlarına yeni zamların kapısını araladı. Geçtiğimiz hafta yem fiyatlarında yaşanan artış raflara bu hafta yeni yeni yansımaya başladı. Süt ürünlerinde de fiyat artışı beklentisi nedeniyle de vatandaşların toptancılara yöneldiği ifade edildi.

Süte zam geldi! 'Haftaya daha pahalı olur' korkusu bakın ne yaptırdı...

Son aylarda süt arzında yaşanan sorunlar ve sanayi talebinin yüksek olması serbest piyasada süt fiyatını 12 liraya yükseltti. Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) en son güncellediği tavsiye satış fiyatı ise 8,5 lira seviyesinde bulunuyor. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kazancıgil, “Geçtiğimiz haftalarda yem fiyatına gelen 10-15 liralık zam, bunun yanı sıra kaba yem, silaj, yonca ve samanda fiyat artışları bir miktar sütün maliyetini de arttırdı. İlk gelen zamlar arz-talepten kaynaklıydı ama şimdi maliyet de etkili oldu. En son geçen hafta ortaya çıkan rakamlar ve marketlerin de tesadüfen zamları bu dönemde rafa yansıtması dikkat çekti. Bu zamma arz-talep etkisi ve son olarak maliyet artışı yansıdı. Maliyet zamlarında asgari ücret ve diğer kalemlere gelen artışlar etkili oldu” dedi.

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MALİYETLERDE YÜZDE 10 ARTIŞ

Kazancıgil, maliyet artışının kabaca yüzde 10 civarında olduğunu bildirdi. USK’nın 8,5 liralık fiyatı baz alındığında, zammın yüzde 10-12‘nin üzerinde olduğunu dile getiren Kazancıgil, “Geçen hafta zam geldiği için piyasalara yansıması daha çok yeni. Marketler yavaş yavaş yeni fiyatlara geçiyorlar. Satışta ilk anda düşüş görebiliriz ama zamlı maaşlar daha halkın cebine girmedi. Tüketimde arz talepteki oynaklığı görmemiz için hem zammın tam oturması hem de zamlı maaşları beklememiz lazım. Onun için tüketim için şu anki durumlar çok kırılgan” şeklinde konuştu.

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ZAM BEKLENTİSİ TOPTANCI SATIŞINI YÜKSELTTİ

Sürekli zam beklentisinin toptancı kanadında satışları yükselttiğine de dikkat çeken Kazancıgil, “Elimde 10 teneke fazla peynir olsun, haftaya daha pahalı olur’ mantığıyla hareket edildiğini vurguladı.

Kazancıgil, “Enflasyon ortamında maldan para kazanma denkleminden dolayı ilginç derecede satışları destekledi. Satışlarda yükselen bir grafik yaşandı, çok düşen bir satış grafiğe rastlamadık. İşletmeler ürünlerini sattılar, zannedilen bir düşüş de olmadı. Mega Center’da ürününü satamayan ve elinde kalanı hiç duymadık. İşler kötü değil ama fiyat artışından dolayı finansmana ulaşım ve operasyon zorlaşıyor. Fiyatlar yükselirken talebin azalmamasının nedeni ise fiyatın daha da artacağı beklentisi” dedi. (Ekonomim)

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