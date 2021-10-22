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Sütte yeni dönem pazartesi günü başlıyor! Artık kalitesine göre fiyatlanacak

22.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine pazartesi günü itibarıyla geçilecek. Uygulama ilk olarak Bursa'nın Yenişehir ilçesinde başlayacak.

Sütte yeni dönem pazartesi günü başlıyor! Artık kalitesine göre fiyatlanacak

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Bursa’da başlanıyor. Pilot bölge olarak Yenişehir ilçesi seçildi.

KALİTESİNE GÖRE FİYATI DEĞİŞECEK

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliğinde yapılan bilgilendirme toplantısına Birlik Başkanı Nazif Tuna, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç, Süt Birliği ve kooperatif başkanları katıldı. Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, “Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Türkiye’de geçildi. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren bu sistem ülkemizde başlıyor.

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Üreticilerimizin ürettiği sütlerden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bu numuneler alınacak. Bursa’nın tamamı, Adapazarı, Bilecik ilinin tamamını kapsayacak şekilde Yenişehir bölge laboravotuarı seçildi. Biz birlik olarak burada laboravotuar kurduk. Burada sütün yağ ve protein oranı belirlenecek. Çıkan sonuçlar makine sayesinde Tarım Bakanlığına ve üreticiye anında bildirilecek. Tahlil sonunda süt fiyatlarının belirlenmesi ve devlet desteği de ona göre yapılacak” diye konuştu. (İHA)

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Bursa
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