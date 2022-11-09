FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım mesajı

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım mesajı

09.11.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan resmi haber ajansında dikkat çeken bir haber yayınlandı. Haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım mesajı

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

"TÜRK TARAFI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır faizli 10.000 TL kredi imkanı: 18 yaşından büyük olmak yetiyor! İşte başvuru şartları ve detaylarSıfır faizli 10.000 TL kredi imkanı: 18 yaşından büyük olmak yetiyor! İşte başvuru şartları ve detaylar
Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...
Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye yatırım

En Çok Okunan Haberler

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi

Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi

81 ilde başladı, tamamen değişiyor

81 ilde başladı, tamamen değişiyor

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.