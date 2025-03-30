Suudi Arabistan'ın para birimi nedir? Suudi Arabistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Arap Yarımadası'nda yer alan birçok ülke vardır. Bu ülkelerden en büyüğü Suudi Arabistan’dır. Doğusunda Kuveyt, Bahreyn ve Katar, kuzeydoğusunda Basra Körfezi, batı tarafında Kızıldeniz, güneydoğuda ise Umman ile çevrili bir ülkedir. İslam dinine göre en kutsal iki şehir olan Mekke ve Medine bu ülkenin topraklarında yer aldığı için buraya aynı zamanda iki kutsal caminin arazisi adı da verilmiştir.

Suudi Arabistan'ın para birimi nedir?

Resmi adı ile Suudi Arabistan Krallığı, şeriat yasalarının anayasa olarak kabul gördüğü bir krallıktır. Nüfusunun büyük bir çoğunluğunu yerli kabilelerin soyundan gelmiş olan Araplar oluşturmaktadır. Resmi olarak kabul edilen dil Arapça’dır. Yüzölçümü ise 2.149.690 kilometre kare civarındadır.

Arap ve Afro Arap kökenli bir halkı olan ülkenin başkenti ve aynı zamanda ülkenin en büyük şehri Riyad olarak kabul edilmiştir. Nüfus açısından oldukça genç bir ülkedir. en kalabalık bölgelerinin başında Hicaz gelir. Köklü bir tarihçesi olan ülke çeşitli dönemlerden geçmiş ve bugünkü halini almıştır. Para birimi ise Suudi Arabistan riyali'dir.

Suudi Arabistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkelerin para birimleri, uluslararası alanda döviz bürolarında ve para piyasaları gibi alanlarda para birimi kodları ile işlem görmektedir. ISO (International Standart of Organization) 4217, para birimi kodu adı da verilen para birimlerine verilen üç haneli kodları ya da kısaltmaları düzenleyen bir ISO standardıdır.

Bu standarda göre her ülkenin resmi olarak kabul gören para biriminin bir kodu vardır ve bu kod üç hanelidir. Suudi Arabistan’ın resmi olarak kabul edilen para birimi Suudi Arabistan riyali'dir. Suudi Arabistan riyali'nin uluslararası alanda kabul gören USO 4217 kodu ise SAR olarak belirlenmiştir. Bir adet riyal 1000 tane halalaya’ya eşittir.