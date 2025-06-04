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Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım! 2 milyar dolar...

Suudi Arabistan merkezli enerji devi ACWA Power'ın Türkiye'deki yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni bir yatırımı için sona yaklaşıldığı öğrenildi. Enerji devi şirketin, Sivas ve Karaman'da toplam 2 gigavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurması bekleniyor.

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım! 2 milyar dolar...
Hande Dağ

Suudi enerji devinin Türkiye'de yapacağı yatırımla ilgili dikkat çeken bilgiler geldi. Hazırlığı süren söz konusu yatırımın 2 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Konuya yakın resmi kaynakların CNBC-e'ye verdiği bilgiye göre, ACWA Power'ın Türkiye'de yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde yatırım için son aşamada olduğu ve Türkiye'de 2 gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurmak üzere görüşmelerin imza aşamasına geldiği aktarılıyor.

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SİVAS VE KARAMAN'DA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Bu doğrultuda; ACWA Power'ın Türkiye'de Sivas ve Karaman bölgesinde 1'er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kuracağı kaydedildi.

Proje için hükümetler arası anlaşma modelinin uygulanacağı belirtilirken bu sayede imar ve teknik engellerin kolayca aşılabileceği belirtiliyor.

YERLİLİK ŞARTI

Başlangıçta ACWA Power'ın tüm ekipmanları Çin'den getirmek istediği fakat tarafların yerlilik şartında anlaştığı aktarıldı. Bu doğrultuda, şirketin, Türkiye'de üretim yapan şirketlerden teklif istediği de öğrenildi.

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Resmi imzaların atılmasıyla bu proje, tek bir yatırımcı tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olacak.

Resmi imzaların atılmasıyla beraber söz konusu projenin tek bir yatırımcı tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarından bir tanesi olması bekleniyor.

Öte yandan yine CNBC-e'nin haberinde yer alan bilgilere göre; ilerleyen günlerde projenin büyüyebileceği ve daha fazla yatırım planlandığı belirtiliyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan enerji
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