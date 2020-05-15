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Swap ve swap anlaşması nedir? Swap anlaşması ne işe yarar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ekonomide swap anlaşmaları gündemde. Peki swap ve swap anlaşması nedir? Swap anlaşmasının ekonomiye etkisi nedir merak ediliyor. İşte merak edenler için swap ile ilgili detaylar...

Swap ve swap anlaşması nedir? Swap anlaşması ne işe yarar?

Ekonominin gündeminde swap anlaşması ile ilgili haberler var. Ancak ekonomi ile yakından ilgilenmeyenler için swap veya swap anlaşması pek bir şey ifade etmiyor. Sizin için swap ve swap anlaşması nedir, swap anlaşması nedir sorularını yanıtladık.

SWAP NEDİR?

İngilizce bir sözcük olan “swap”ın kelime anlamı takas, değiş-tokuş anlamına gelir. Finans terimi olarak ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

SWAP ANLAŞMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Swap anlaşması ile ülkeler arası swap hattı kurulmaktadır. Fed'in 2007 yılında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İsviçre Ulusal Bankası ile başlattığı bir uygulama. Amacı ise Fed’in internet sitesinde şu şekilde açıklanmaktadır:

“Dolar likidite swap hatları, ABD finans piyasaları üzerinde yurt dışındaki mali baskılardan kaynaklanan riskleri azaltarak, ABD'li hanehalkı ve ticari işletmelerine kredi akışının devam etmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.”

Türkiye'nin Fed'in swap anlaşmalarına dahil olmak istediğine dair ilk haberler Nisan ayı başında çıkmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu hafta içinde Citigroup ve Societe Generale'in yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü ve birden fazla anlaşmanın yapılabileceğini söyledi.

Albayrak, "G20'de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil, ama birden fazla olma olasılığı yüksek" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da Nisan ayı sonunda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, G20 platformunda koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerle ilgili görüşmeler yapıldığını aktardı.

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