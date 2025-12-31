FİNANS

Tabela yine değişiyor: Akaryakıta ÖTV zammı gelecek

1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının güncellenmesi bekleniyor. Yeni yılla beraber ÖTV düzenlemesi uygulanmaya başlanacak. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", “Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba günü benzinin fiyatı...

Cansu Akalp

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip ediyorlar ve “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026’nın ilk günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

1 OCAK'TAN İTİBAREN FİYAT TABELALARI GÜNCELLENECEK!

1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında zam yansıtılması bekleniyor.

Peki, 31 Aralık 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.70 TL

Motorin litre fiyatı: 53.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

Motorin litre fiyatı: 54.28 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

Akaryakıt
Satış
Motorin
53.17
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.5
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.38
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.29
Gazyağı
45.26
Canlı Skor
