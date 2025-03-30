Tacikistan'ın para birimi nedir? Tacikistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Resmi ismi ile Tacikistan Cumhuriyeti, yaklaşık olarak 9.537.645 civarında bir nüfusa sahiptir. Orta Asya’da denize çıkışı bulunmayan bir ülkedir. Güneyde Afganistan, kuzeyde Kırgızistan, doğuda Çin, batıda Özbekistan Tacikistan’ın komşularıdır. Milattan öncesine ait olan tarihçesi ile oldukça köklü bir geçmişe sahip bir ülke olan Tacikistan, resmi dil olarak Tacikçe'yi kabul etmiştir. Ülkenin başkenti ise aynı zamanda en büyük şehri olarak kabul gören Duşanbe şehridir.

Tacikistan'ın para birimi nedir?

Taciklerin ülkesi anlamına gelen Tacikistan kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda milattan sonra yedinci yüzyıldan önce bir kabilenin ismi olduğuna da inanılmaktadır. Yarı başkanlık sistem ile yönetilen bir ülkedir. Ülkede Tacikler, Özbekler, Kırgızlar ve Ruslar ağırlıklı olarak yaşamaktadır.

Yüzölçümü 143.100 kilometrekare civarında olan Tacikistan’ın denize kıyısı yoktur. Arazisinin büyük bir kısmında ise yüksek dağlar yer almaktadır. Karasal, subtropikal iklimlerin hüküm sürdüğü ülkenin bazı kısımlarında çöl iklimi de görülür.

Ülkede resmi olarak kabul görmüş olan para birimi ise Somoni’dir. İsmini Tacikistan’ın kurucusu olarak kabul edilen Samani Emiri İsmail Bin Ahmed’den almaktadır. 30 Ekim 2000 tarihinden bu yana ülkede Somoni para birimi kullanılmaktadır.

Tacikistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkelerin resmi olarak kabul edilen para birimleri dünya çapında üç haneli bir kod ile kabul görür. Bu üç haneli kod International Standart of Organization kısaca ISO 4217 standardı tarafından belirlenir. ISO 4217 standardı para birimi kodu olarak da bilinmektedir. Üç haneli kısaltmaların düzenlenmesi bu standart tarafından belirlenmektedir.

ISO 4217 standardına göre resmi olarak kabul gören para birimi Somoni olan Tacikistan’ın para birimi kodu TJS olarak belirlenmiştir. Dünya çapında para piyasalarındaki tüm işlemlerde Somoni, bu üç harfli kod ile kabul görmektedir.