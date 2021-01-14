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Tahincioğlu'ndan Palladium AVM Açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 09:47 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Holding, medyada çıkan Palladium AVM hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Tahincioğlu'ndan Palladium AVM Açıklaması

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu,“2020 yılını, ülkemizde ve dünyada koronavirüs ile verilen amansız mücadeleye rağmen, oldukça başarılı geçirerek 2 milyar 250 milyon TL’lik bir satış ile hedeflerimizin çok üzerinde kapattık. Sektör lideri olan markamız 2020yılında da bu liderliğini korumuştur. Şirketimizin sektördeki liderliğini korumaken temel stratejimizdir. Nitekim, bu amaçla 2018 yılında belirlediğimiz ana işimiz olmayan konulardan çıkarak sadece gayrimenkul geliştirmeye odaklanma stratejimiz doğrultusunda, geçmiş yıllarda enerji, üretim ve tarım gibi diğer iş kollarındaki yatırımlarımızdan çıktık. Ayrıca alışveriş merkezlerimizi de satışa çıkararak, buradan gelen fonlarla ana işimiz olan gayrimenkul geliştirmede mevcut ve yeni projeleri finanse etmeyi amaçladık.

Yine bu kapsamda, 2018 yılında Palladium Kayaşehir Alışveriş Merkezimizi sattık ve 2019 yılı başında Palladium Ataşehir’in satışı için Jones Lang LaSalle Türkiye’yi (JLL) satışa aracılık etmek üzere yetkilendirdik. JLL, danışmanlığımızı yaptığı dönemde 17 yerli ve yabancı yatırımcı ile Tahincioğlu Gayrimenkul adına gizlilik sözleşmesi imzaladı. Alışveriş merkezimizin bilgilerini inceleyen bu yatırımcılardan yedi tanesi AVM’yi satın almak üzere teklif verdi. Bu sürecin bitimiyle 2020 yılının sonunda, AnadoluYakası’nın gözde alışveriş merkezi olan Palladium Ataşehir’i Ak Portföy YönetimiA.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattık. Satış gelirinin tamamı ile borç kapatarak 2021 yılına daha güçlü bir giriş yapmış olduk.**Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki bazı haberlerde yer alan PalladiumAtaşehir Alışveriş Merkezi’nin satış şekli ve satış rakamı gerçeği yansıtmamaktadır.

AVM sektöründeki mevcudiyetimizi, halen faaliyette bulunan ‘Palladium Antakya’ ve sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak inşaatı devam eden açık hava alışveriş merkezi niteliğindeki ‘Palladium Cadde Küçükyalı’ ile sürdürmekteyiz. Palladium Cadde Küçükyalı dükkanlarımızı da planladığımız takvim sonucunda 2020 yılının sonunda satışa sunduk ve gelen yoğun talep ile ilk faz satışlarımızı rekor sürede tamamladık. Palladium Antakya AVM’miz için aktif bir satış süreci yönetmiyor olsak bile, uygun teklif gelirse tabi ki bu stratejimiz kapsamında satışını değerlendirebiliriz. Unutulmamalıdır ki, bizim ana işimiz konut, ofis, avm, otel gibi gayrimenkulleri geliştirip satmaktır.

Bireysel yatırımcılar kadar, birikimlerine değer katmak isteyen kurumsal yatırımcıların da konut, ofis ve AVM projelerini yakından takip ettiği şirketler arasında lider durumdayız. Fonların, yatırımcılarına cazip getiriler sunmak için bizim projelerimizi tercih etmesini de bunun en güzel örneği olarak gösterebiliriz. Tahincioğlu olarak; Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi’nin satışı haricinde, bugüne kadar Ziraat GYO, Vakıf GYO, Vakıf Katılım, Ak Portföy, İşPortföy, Ünlü Portföy ve Re-pie Portföy gibi portföy yönetim şirketlerinin gayrimenkul fonlarına gerçekleştirdiğimiz satışlar ile markamız kurumsal satışlarda da lider durumdadır.

Ayrıca, sosyal medyada yer alan bazı mesajlarda çalıştığımız tüm banka ve finansal kuruluşlara olan toplam borcumuzun da üzerinde bir rakamın tek bir bankaya borç olarak gösterilmesi gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Stratejik satış kararımıza rağmen, kullanılan “el konuldu” veya “satmak zorunda kaldı” tarzında ifadeler de tamamen gerçek dışıdır. Tahincioğlu olarak, 65 yılı aşan tecrübemiz ve kurumsallığımız ile nitelikli, değer yaratan gayrimenkuller geliştirip, satmaya ve bize güvenen yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz.” diye açıklamada bulundu

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