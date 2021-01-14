Tahincioğlu'ndan Palladium AVM Açıklaması

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu,“2020 yılını, ülkemizde ve dünyada koronavirüs ile verilen amansız mücadeleye rağmen, oldukça başarılı geçirerek 2 milyar 250 milyon TL’lik bir satış ile hedeflerimizin çok üzerinde kapattık. Sektör lideri olan markamız 2020yılında da bu liderliğini korumuştur. Şirketimizin sektördeki liderliğini korumaken temel stratejimizdir. Nitekim, bu amaçla 2018 yılında belirlediğimiz ana işimiz olmayan konulardan çıkarak sadece gayrimenkul geliştirmeye odaklanma stratejimiz doğrultusunda, geçmiş yıllarda enerji, üretim ve tarım gibi diğer iş kollarındaki yatırımlarımızdan çıktık. Ayrıca alışveriş merkezlerimizi de satışa çıkararak, buradan gelen fonlarla ana işimiz olan gayrimenkul geliştirmede mevcut ve yeni projeleri finanse etmeyi amaçladık.

Yine bu kapsamda, 2018 yılında Palladium Kayaşehir Alışveriş Merkezimizi sattık ve 2019 yılı başında Palladium Ataşehir’in satışı için Jones Lang LaSalle Türkiye’yi (JLL) satışa aracılık etmek üzere yetkilendirdik. JLL, danışmanlığımızı yaptığı dönemde 17 yerli ve yabancı yatırımcı ile Tahincioğlu Gayrimenkul adına gizlilik sözleşmesi imzaladı. Alışveriş merkezimizin bilgilerini inceleyen bu yatırımcılardan yedi tanesi AVM’yi satın almak üzere teklif verdi. Bu sürecin bitimiyle 2020 yılının sonunda, AnadoluYakası’nın gözde alışveriş merkezi olan Palladium Ataşehir’i Ak Portföy YönetimiA.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattık. Satış gelirinin tamamı ile borç kapatarak 2021 yılına daha güçlü bir giriş yapmış olduk.**Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki bazı haberlerde yer alan PalladiumAtaşehir Alışveriş Merkezi’nin satış şekli ve satış rakamı gerçeği yansıtmamaktadır.