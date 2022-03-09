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Tahminler bir bir güncellendi: Petrol fiyatı için en kötü senaryo!

09.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle yüksek oynaklıkla birlikte karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatları zirvelere gözünü dikti. Bu kapsamda 'en kötü senaryo' tahminlerini paylaşan dev kurumlardan petrol fiyatlarına ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Tahminler bir bir güncellendi: Petrol fiyatı için en kötü senaryo!

İşgalin yol açabileceği küresel ekonomik şok endişeleriyle petrol ve doğal gaz fiyatları rekor seviyelere yakın hareket ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yüzde 35'i aşan yükseliş izlendi. Yılbaşından bu yana petrol fiyatlarındaki prim ise yüzde 60'ı aştı.

Rus petrolüne yönelik ambargo ve kısıtlama kararlarının ardından petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ederken dev kurumlardan petrol fiyatlarına ilişkin tahminler gelmeye başladı.

GOLDMAN SACHS, TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Dünya'da yer alan haberde Goldman Sachs, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yasak getirilmesinin küresel ekonomiyi bugüne kadarki en büyük enerji arz şoku ile karşı karşıya bırakabileceğini bildirdi.

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Goldman Sachs, Brent petrolü için 2022 yılı tahminini 98 dolar/varilden 135 dolar/varil seviyesine çıkarırken 2023 beklentisini de 105 dolardan 115 dolar seviyesine yükseltti.

Oslo merkezli danışmanlık şirketi Rystad Energy de ABD'nin ardından Avrupa'nın de Rus petrolünün ithalatını yasaklaması halinde Brent petrolünde fiyatın 200 dolar/varile yükselebileceği uyarısında bulundu.

BARCLAYS: EN KÖTÜ SENARYODA 200 DOLAR/VARİL GÖRÜLEBİLİR

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Barclay, Rusya'da petrol ve gaz ithalatının büyük ölçüde durdurulmasını içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde fiyatın bu yaz 200 dolar/varil seviyesine tırmanabileceğini söyledi.

Bu en kötü senaryoda TTF'de doğal gaz fiyatının da ortalamada 300 euro/MWh seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirten Barclays, bu değerlendirmelerine rağmen Brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahnminini büyük belirsizlik nedeniyle 92 dolar/varil seviyesinde tutmaya devam ettiğini de vurguladı.

Barclays, gerilimin düşmesi yönünde gelişmeler yaşanması halinde fiyatların temel göstergeler çerçevesinde oluşturdukları 92 dolar/varil tahinine oldukça çabuk gelebileceğini de ifade etti.

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