Tahsil edilen faturalar iade edilecek: Doğal gaz kararı bugün yürürlüğe girmişti: EPDK Başkanı açıkladı

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın ardından açıklamada bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

"BOTAŞ HAZIRDA BEKLİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, yerli gazı karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor." ifadelerini kullandı.

