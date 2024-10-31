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Taklit ve tağşiş ürünler yayımlanmaya devam ediyor! Şeker-İş Sendikası Başkanı Gök: 'Cezalar ağırlaştırılmalı'

31.10.2024 12:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı bir süredir taklit ve tağşiş ürünleri internet sitesinde yayımlıyor. Bakanlık listeyi güncelledikçe gıdaların içerisinde bulunan maddeler haber olmaya devam ediyor. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Bakanlığın yayımladığı listeyi hatırlatarak, gıda üretiminde tağşiş ve hileli yapanlara verilen cezaların ağırlaştırılmasını istedi.

Taklit ve tağşiş ürünler yayımlanmaya devam ediyor! Şeker-İş Sendikası Başkanı Gök: 'Cezalar ağırlaştırılmalı'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş ürünlerinin listesi gündemden düşmüyor. Köfteci Yusuf, Dondurmacı Tekin Usta gibi vakalar sonrası vatandaşlar Bakanlığın listesine bakmadan alışveriş yapamaz hale geldi. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, liste için açıklamalarda bulundu.

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"TOPLUMUN VİCDANI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Gök, Yayımlanan listelerde sahte zeytinyağından at ve eşek etinden sucuklara, boyalı çay ve baharattan domuz etinden köfteye kadar çok sayıda sahtekarlığın tespit edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gıdalarda kullanılan sağlıksız yağlar, yüksek yoğunluklu yapay tatlandırıcılar, glikoz, sahte et ürünleri, hastalıklara yol açabilecek katkı maddeleri ve sağlıksız koşullarda üretilmiş malzemeler, vücudumuzda geri dönüşü olmayan kanser başta olmak üzere diyabet ve kalp-damar hastalıklara sebebiyet veriyor. Toplum sağlığını tehdit eden hileli gıdalara karşı son dönemde yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sahtekarlığı yapanların üzerine kararlılıkla giderek, kamuoyuna ifşa etmesi insan sağlığı ve gıdada güvenliğinin sağlanması ve toplumun vicdanı adına oldukça önemlidir."

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"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Gök, taklit ve hileli gıda üreticilerine verilen cezalarının yeterince caydırıcı olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Gıda üretiminde sahtekarlığa karışan şahıslar, sonraki süreçte kurdukları başka markalar altında faaliyetlerine devam ediyor. Bu nedenle tağşiş ve hile yapanlara verilen cezaların ağırlaştırılmasını istiyoruz. Yayımlanan listelerde, sahteciliğin belli il ve ilçelerde özellikle yoğunlaştığını görüyoruz. Zeytinyağı, sucuk, köfte, peynir, baharat ve bal tağşiş ve sahteciliği yoğun yapılan ürünler. Tüketiciler bu ürünleri alırken çok dikkatli olmalılar. Gıda toplum sağlığını etkileyecek söz konusu denetimler kamusal bir hizmet niteliğinde olup hiçbir şekilde piyasanın insafına bırakılmamalıdır. Bu konudan hareketle önümüzdeki sürecin, kamuoyunu net bir şekilde aydınlatacak şekilde ele alınmalıdır. Hatta üretim aşamasından başlayarak, raf ve tezgahlardaki satışına kadar tüm zincirin denetlenmesi öncelikli hale gelmelidir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
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