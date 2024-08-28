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Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor: Okul servis ücretleri cep yaktı

28.08.2024 07:40
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Okulların açılmasına sayılı günler var. Veliler servis telaşı içinde! İstanbul'da bazı okullar ve servisler UKOME'nin kararına uymayarak yüzde 100'lük zam yaptı. Durum öyle bir hal aldı ki okula taksiyle gidip gelmek servisten daha uygun hale geldi. Bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için günlük 330 TL talep ederken aynı mesafe taksiyle gidildiğinde 220 TL tutuyor. Özel hizmet detayı ise duyanları şaşırtıyor.

İlk ve ortaöğretimde ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Bazı okul servislerinin yüzde 100'ü de aşan zamlar yapması velileri kara kara düşündürmeye başladı. Bazı bölgelerde yıllık ücret 100 bin liraya yaklaştı. Okul servislerine yapılan zamlar sonrası taksinin bile daha hesaplı hale geldiği bir tablo ortaya çıktı.

TAKSİ DAHA EKONOMİK HALE GELDİ

Show Haber'in aktardığına göre bir servis şirketi 3,8 km'lik mesafe için yıllık yaklaşık 60 bin TL'lik ücret talep ediyor. Yani günlüğü 330 TL'ye denk geliyor. Ancak aynı mesafe taksiyle gidildiğinde ise sadece 220 TL tutuyor. Yani şu zamanda taksiler servis ücretlerinden daha uygun hale gelmiş durumda.

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KORSAN SERVİSE YÖNELEN DE VAR

Servis ücretlerindeki artışı duyan veliler alternatif çözümler aramaya başladı. Bazı aileler çocuklarını kendisi götürmeyi bazılarıysa taksi kullanmayı planlıyor. Korsan servislere yönelen veliler de var.

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SERVİS ŞİRKETLERİ: SORUMLUSU ÖZEL OKULLAR

Servis şirketleri ise fiyatların bu denli yükselmesinde özel okul yönetimlerinin payı olduğunu öne sürüyor. Örneğin öğretmenler için ücretsiz servis talebinin faturası da veliye fiyat artışı olarak yansıyor.

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ÖZEL HİZMET BAHANESİ

Servis şirketleri istedikleri fahiş rakamlara ek hizmetleri bahane ediyorlar. Atv Haber'e göre servis sorumluları bu ek hizmetleri ise şu sözlerle açıklıyor: “UKOME kararıyla özel okullarda taşıma sistemi yapılmıyor. Ekstradan özel hizmetlerde veriyorsun; GPRS’i, kamerası, hostesin giyim kuşamı, veliyi arama, SMS bildirimleri…” Bu özel hizmetleri bahane gösteren servisler fiyatlarına fahiş artışlar yansıtıyor.

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Öte yandan İstanbul'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 931 lira 40 kuruş oldu. 23-25 kilometre 4 bin 519 TL olarak belirlendi.

ZAMMA UYMAYAN SERVİSLER VE OKULLAR DA VAR

İHA'nın aktardığına göre, bazı servis şirketleri ve okullar, UKOME’nin belirlediği fiyat tarifesine uymayarak yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, özellikle kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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