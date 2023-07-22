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Taksiciler bu fırsatı da kaçırmadı! ‘İndi-bindi 75 TL oldu’ iddiası bile yetti: ‘Teklif vardı, kabul etmedik…’

22.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da indi-bindi diye tabir edilen kısa mesafe ücretinin 75 TL'ye yükseltildiği iddia edildi. Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı” dedi.

Taksiciler bu fırsatı da kaçırmadı! ‘İndi-bindi 75 TL oldu’ iddiası bile yetti: ‘Teklif vardı, kabul etmedik…’

Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıta ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) gelen zamların ardından gözler toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamlara çevrildi. İddiaya göre İstanbul’da bazı taksiciler 40 TL olan indi-bindi ücretini zam geldiğini ileri sürerek 75 TL olarak almaya başladı. İddia bir sosyal medya hesabı üzerindeki bir paylaşımla ortaya çıktı.

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Zam iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Perşembe günü tarifelerin artışıyla ilgili İBB’de alt komisyon toplantısı oldu. İBB’nin kilometre başı 57.22 oranında zam yapması, indi-bindinin de 70 TL olması konusunda teklifi vardı. Biz de esnaf odası olarak kabul etmedik. Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı” dedi.

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ANKARA’DA YÜZDE 50

Öte yandan, dün Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi.


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