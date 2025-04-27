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Taksiler Avrasya Tüneli ücreti alıyor mu, ne kadar alıyor? Avrasya Tüneli Taksi Ücretlendirmesi

Büyükşehirlerde ulaşımın kolaylaşmasını sağlayan en önemli yapılar arasında köprü ve tünel gibi geçiş noktaları yer alır. Avrasya Tüneli de motosikler, otomobil ve minibüs gibi araçların geçiş yapmasına izin verilen bir alternatiftir. Bu çerçevede taksilerin Avrasya Tüneli geçiş ücretinin kaç TL olduğu da ilgili araçların sınıfı göz önünde bulundurularak açıklanmalıdır.

Taksiler Avrasya Tüneli ücreti alıyor mu, ne kadar alıyor? Avrasya Tüneli Taksi Ücretlendirmesi
Burcu Tufan

Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan ücretli geçiş yolu olarak öne çıkar. Bu tünelden geçiş yapmasına izin verilen araçlar ise otomobiller, minibüsler ve motosikletlerdir. Dolayısıyla her bir araç sınıfı için belirlenen ücret tarifesi farklıdır. Ayrıca Avrasya Tüneli geçiş ücretleri her sene güncellenir. Bu bağlamda söz edilen köprüden geçiş yapan taksilerden ne kadar ücret alındığı açıklanırken güncel bilgiler derlenmelidir. Böylece taksinin içinde bulunan yolcudan yalnızca gidiş yönü için alınan ücretin kaç TL olduğu anlaşılır kılınacaktır.

Taksiler Avrasya Tüneli ücreti alıyor mu?

Toplu taşıma yöntemi olarak taksiyi tercih eden kişiler için ücretli geçişler hakkında bilgi edinmek önem arz eder. Bu noktada en çok araştırılan konulardan biri de Avrasya Tüneli yolculu ticari taksi geçiş ücreti olarak öne çıkar.

Avrasya Tüneli, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan ve Asya-Avrupa yakalarını deniz tabanının altından bağlayan bir kara yolu geçişidir. Güncel olarak dikkate alınan yönetmeliğe göre ise söz edilen tünelden geçiş yapan bir taksinin içerisinde bulunan yolcu, tek yönlü geçiş ücretini ödemekle yükümlüdür.

Taksiler paralı geçiş kuralları çerçevesinde ücret tarifesi sunduğundan ötürü, Avrasya Tüneli’nin kullanıldığı dönüş yolu için yolculardan para alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle ilgili paralı geçiş noktasının kullanıldığı taksi yolculuklarında, ulaşım hizmeti almayı tamamlayan bir kişiden dönüş rotası için tünel ücreti talep edilmesi yasaktır.

Taksiler ne kadar Avrasya Tüneli ücreti alıyor?

Avrasya Tüneli ücretleri, bu rotadan geçiş yapmasına izin verilen araçların sınıflarına göre değişkenlik gösterir. Buna ek olarak ücret tarifesi her sene güncel tutarlarıyla kullanıcılara duyurulur. İncelenen tünelden geçiş yapabildiği belirtilen araçlar; otomobiller, minibüsler ve motosikletler olarak sıralanır. 2025 Mayıs verilerine göre, Tüneli kullanan minibüslerden 337,5 TL, motosikletlerden de 87,5 TL talep edilir. Avrasya Tüneli ticari taksi ücreti üzerine araştırma yapan kişilere ise 2025 Mayıs verilerine göre ilgili noktadan geçiş yapan otomobillerden 225 TL alındığı söylenebilir.

“Avrasya Tüneli Taksi Ücretlendirmesi ne kadar?” sorusuna yanıt sunulurken indirimli tarifeye de değinilmesi gerekir. Standart ücretler gece 00.00’dan sabah 04.59’a kadar %50 indirimli olarak uygulanır. Buna bağlı olarak belirtilen saatlerde Avrasya Tüneli üzerinden geçiş yapan otomobillerden alınan ücretin 112,5 TL’ye (2025 Mayıs) karşılık geldiği açıklanabilir.

Hissenet
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