FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Taksiler için yeni karar! 1 Ocak'ta başlıyor

Taksiler için yeni karar! 1 Ocak'ta başlıyor

28.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerine ilişkin yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak. Ayrıca 1 Ocak'tan itibaren muayene süreci kamera ile kayıt altına alınacak ve bu kayıtlar en az bir yıl saklanacak.

Taksiler için yeni karar! 1 Ocak'ta başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, taksimetrelerin piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların muhafaza edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

TAMİR, AYAR VE TARİFE YÜKLEME İŞLEMLERİ

Taksimetrelerde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen güncel tarife değerlerinin kullanılması gerekecek. Taksimetrelerin, tamir ve/veya ayarları, tamir ve ayar servislerince yapılacak. Tarife yükleme işleminde sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak.

iStock-1327314030

Uzaktan tarife yükleme özelliği olan taksimetreler için tarife yükleme işlemi, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde üreticisi tarafından uzaktan yapılabilecek. Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yükleme işlemi, ilgili il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden 20 iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilecek.

TAMİR VE AYAR

Tamir ve ayar servisi, yaptığı tarife yükleme işlemi, tamir işlemi ve/veya ayar işlemi sonrasında taksimetrenin ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına kelebek mühür uygulayacak. Asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, işlem tarihi, işlemin tanımı ve kelebek mührün seri numarasını içeren 2 nüsha belge düzenleyecek ve belgenin 1 nüshasını kullanıcıya teslim edecek. Bu işlem için kullanılacak kelebek mühürler, geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen ve çıkartıldığında tahrip olan özellikte, üzerinde seri numarası, yetki belgesi numarası ve iş yeri uygunluk belgesi numarasını içerecek şekilde tamir ve ayar servislerince yaptırılacak.

iStock-874641900

Üretici, yaptığı uzaktan tarife yükleme işlemi sonrasında işleme ait asgari olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, yüklenen tarife bilgisi ve yükleme tarihini içerecek şekilde elektronik imzalı belge düzenleyerek kullanıcıya elektronik ortamda gönderecek.

Kullanıcı, tamir ve ayar servisi tarafından taksimetreye uygulanan ve damga hükmünde olan kelebek mührü sonraki muayene işlemine veya tamir ve ayar işlemine kadar muhafaza etmekle yükümlü olacak.

DAMGALAR SÖKÜLEREK YAPILAN TAMİRDEN SONRAKİ MUAYENE DE İLK MUAYENE HÜKMÜNDE

Meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle taksimetre kullanıcılarının talepleri üzerine damgaların sökülerek yapılan her türlü tamir ve ayar işleminden sonra yapılan muayene de ilk muayene sayılacak. Taksimetrenin, araca ilk defa montajının yapılmasından veya periyodik, ani ve şikayet muayeneleri sonucunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra 10 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından ilk muayenesi yaptırılacak. Taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olacak.

iStock-493552724

SERVİS, MUAYENE SÜRECİNİ KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALACAK

1 Ocak 2023'ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, zamana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bu kayıtları en az bir yıl saklayacak. Bakanlığın talep etmesi halinde kayıtları bakanlığa sunacak. Geçerliliği devam eden metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

Bugünden 20 iş günü öncesine kadar olan dönemde, tamir, ayar veya tarife değişikliği yapılarak kelebek mühür veya sitikır mühür uygulanmış durumdaki taksimetrelerin muayeneleri 20 iş günü içerisinde tamamlanacak. Bu kapsamda düzenlenen metrolojik muayene belgeleri, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki ilk araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşı işte böyle kandırıyorlar! İfşa oldu...Vatandaşı işte böyle kandırıyorlar! İfşa oldu...
Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi olduBir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu
Reuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiasıReuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayını işaret ederek duyurdu: Felaketin büyüklüğü...

Temmuz ayını işaret ederek duyurdu: Felaketin büyüklüğü...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama

Altın fiyatları için bu sözler çok konuşulur

Altın fiyatları için bu sözler çok konuşulur

BES'te yeni düzenleme! Ev alana, iş kurana ve evlilik yapana…

BES'te yeni düzenleme! Ev alana, iş kurana ve evlilik yapana…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.