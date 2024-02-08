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Taksilerde kurşun geçirmez kabin dönemi: Taleplerde patlama! Yetkililerle görüşmeler başladı

08.02.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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Taksici Oğuz Erge'nin aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksilerde kurşun geçirmez kabin talep edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Kurşun geçirmez kabinler konusunda yetkililerle görüşmelerimiz başladı" açıklamasını yaptı.

Taksilerde kurşun geçirmez kabin dönemi: Taleplerde patlama! Yetkililerle görüşmeler başladı

Taksicilere yönelik şiddet olaylarının artması ve son olarak İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförlerinin güvenliği yeniden gündeme geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Kurşun geçirmez şekilde kabinler konusunda gerekli yetkililerle görüşmelerimiz başladı." dedi. Kabinli taksilere de talep artışı yaşandığını belirten işletme sahibi Ahmet Arslanoğlu ise, "Şu anda gasp olayları, yaralanma olayları hatta öldürme olayları ön plana çıktığı için kabinlere talep oluştu. Aracın herhangi bir görüntüsünü de bozmuyor. Arkadan bir müşteri bindiğinde önü de rahatlıkla görebiliyor çünkü şeffaf bir malzeme. Aslında şoförden de ön taraftan arka tarafı koruyor. Son zamanlardaki gasp nedeniyle çok talep alıyoruz." dedi. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Taksici taksi kabin
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