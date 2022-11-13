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Taksim İstiklal Caddesi'nde neden patlama oldu? Açıklamalar peş peşe geldi!

13.11.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi'nde 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Vatandaşlar korku ve panik halindeyken patlamanın nedeni araştırılmaya başlandı. Ölülerin ve yaraların olduğu belirtilen patlamaya dair açıklamalar peş peşe geldi. Peki Taksim İstiklal Caddesi'nde neden patlama oldu? İşte detaylar...

Taksim İstiklal Caddesi'nde neden patlama oldu? Açıklamalar peş peşe geldi!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 38 kişinin yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde polis, ambulans ve itfaiye ekipleri bulunuyor. Peki Taksim İstiklal Caddesi'nde neden patlama oldu? İşte detaylar...

İSTİKLAL CADDESİ'NDE NEDEN PATLAMA OLDU?

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın kaynağı henüz bilinmiyor. Canlı yayına bağlanan ve durumu anlatan Fulya Öztürk, "Çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Şişli'den Beşiktaş'tan patlama sesi duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ambulans var. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz belli değil. Canlı bomba olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda iddia var. Henüz çok sıcak bir gelişme"

Son dakika gelişmesine göre ise İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.

Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir başka paylaşımında, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 kişinin yaralandığını belirtti.

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