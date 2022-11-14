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Taksim saldırısı sonrası gündem olan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında ifade etti: 'Saldırının arkasındakiler...'

14.11.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bakan Soylu, sabaha karşı yaptığı açıklamada caddeye çantayı bırakan o kadının gözaltına alındığını duyurdu. İlk belirlemelere göre saldırının failinin PKK terör örgütü olduğu ifade edildi. Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası gözden kaçan o detayı açıkladı! İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul'un kalbini kana bulamak istediler! İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 Cumhuriyet savcısı, iki başsavcı görevlendirildi. Öte yandan İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Saldırı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 'konsolosluk' detayına vurgu yaptı. Saldırının arkasında onlar mı var?

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'DEAŞ VE PKK'YA AİT EVLERE OPERASYON YAPILDI, LAV SİLAHLARI...'

İşte Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'ın o sözleri...

'10-15 gündür DEAŞ ve PKK'ya ait evlere operasyonlar yapılıyor. Lav silahları, suikast silahları bulunuyor. Terör örgütü mensupları yakalanıyor. 10 gündür bazı örgüt siteleri Türkiye'ye turistlerin gitmemesi için propaganda yapıyordu. Türkiye'yi hedefe koyduklarını söyleyebilirim.'

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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! Bombayı bırakan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! Bombayı bırakan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da en fazla polisin görevlendirildiği alan İstiklal Caddesi. Başka bir yerde sırt çantasıyla gezen bu kadar fazla insan bulamazsınız. Emniyet güçleri birçok eylemi daha önce engellediler.

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SON DAKİKA: TAKSİM SALDIRISINDA KONSOLOSLUK DETAYI!

Saldırı hangi konsolosluğa yakın, konsolosluklar üzerinden mesaj verilmek isteniyor mu? Saldırıda bunlara dikkat etmek lazım. Bu örgüte talimatı kimlerin verdiğinin cevabı kısa süre içinde bulunacaktır. Saldırının arkasından çok sürpriz olaylar çıkabilir.

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METE YARAR: BAŞKA ÜLKELERİN EYLEM YAPMA İSTEKLERİ VARDI

Bu kadar turistin olduğu yere eylem yapılıyorsa arkasındaki teşvik edicilere bakmak gerekmektedir. Kimin yaptığını bulduktan sonra talimatı kimlerden aldığını bulmak lazım. Son dönemde İstanbul'da başka ülkelerin eylem yapma istekleri olduğunu gördük.

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Türkiye'de son yıllarda eylem yapanların geldiği yer genelde Suriye! Mersin'deki saldırıda da aynısı oldu. Bu teröristlerin istihbarat örgütleri tarafından eğitildiğini unutmayın. Saldırgan kadın, ama canlı bomba olarak kullanılmamış. Bu kadar büyük bir patlayıcının kullanılmış olması da ne kadar acımasız bir eylem planlanmış olduğunun bir göstergesi...'

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İstiklal Caddesi Mete Yarar bombalı saldırı

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