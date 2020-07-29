Taksitler kiradan bile ucuz! Ev almak isteyenlere büyük fırsat...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekilişi yaparak satışa sunduğu sosyal konut projelerinin yanı sıra açık satış yöntemi ile de konutları satışa sunmaya başladı. Satışa sunulan konut listesi Temmuz 2020'de güncellenen sosyal konut kampanyasından hiç evi olmayan ve dar gelirli vatandaşlar faydalanacak. Türkiye'nin pek çok ilinde ucuz fiyata konut sahibi olma fırsatı veren sosyal konut kampanyasında bazı evlerin peşinatı 15 bin TL'ye kadar düştü. Açık satış yöntemi sayesinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen sosyal konut projelerinin kura ile satışı gerçekleştikten sonra stokta kalan evler de uygun fiyatlara satılacak. TOKİ'nin sosyal konut projesi hakkında merak edilen detayları sizin için anlattık.

AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde kura vb. yöntemlerle evler satışa sunuluyor. Açık satış yöntemi ise proje stokunda kalan evlerin "ilk gelen alır" gibi bir bakış açısıyla satışa sunulmasını sağlıyor. Açık satış yöntemi ile ev satın alma hakkı ve satın alınacak evi belirleme önceliği başvuru sırasına göre kategorize ediliyor. Açık satışın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, konutların niteliği, fiyatları vb. diğer detaylar TOKİ tarafından ilan ediliyor. Ev satın almak isteyenler TOKİ'nin ilan ettiği bankalardan birinin şubesine seçtikleri evin peşinat tutarını yatırıyor ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalıyor. Peşinat bedeli toplam borçtan düşülüyor ve kalan borç için taksitlendirme yapılıyor.