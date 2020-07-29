Taksitler kiradan bile ucuz! Ev almak isteyenlere büyük fırsat...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekilişi yaparak satışa sunduğu sosyal konut projelerinin yanı sıra açık satış yöntemi ile de konutları satışa sunmaya başladı. Satışa sunulan konut listesi Temmuz 2020'de güncellenen sosyal konut kampanyasından hiç evi olmayan ve dar gelirli vatandaşlar faydalanacak. Türkiye'nin pek çok ilinde ucuz fiyata konut sahibi olma fırsatı veren sosyal konut kampanyasında bazı evlerin peşinatı 15 bin TL'ye kadar düştü. Açık satış yöntemi sayesinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen sosyal konut projelerinin kura ile satışı gerçekleştikten sonra stokta kalan evler de uygun fiyatlara satılacak. TOKİ'nin sosyal konut projesi hakkında merak edilen detayları sizin için anlattık.
AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ NEDİR?
TOKİ'nin sosyal konut projelerinde kura vb. yöntemlerle evler satışa sunuluyor. Açık satış yöntemi ise proje stokunda kalan evlerin "ilk gelen alır" gibi bir bakış açısıyla satışa sunulmasını sağlıyor. Açık satış yöntemi ile ev satın alma hakkı ve satın alınacak evi belirleme önceliği başvuru sırasına göre kategorize ediliyor. Açık satışın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, konutların niteliği, fiyatları vb. diğer detaylar TOKİ tarafından ilan ediliyor. Ev satın almak isteyenler TOKİ'nin ilan ettiği bankalardan birinin şubesine seçtikleri evin peşinat tutarını yatırıyor ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalıyor. Peşinat bedeli toplam borçtan düşülüyor ve kalan borç için taksitlendirme yapılıyor.
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
18 yaşını dolduran bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak (Açık satış yönteminde bu şartı karşılamanız gerekmiyor)
Konut satın almak için yapacağınız başvuruda istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir:
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
Vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaraları
Başvuru vekaleten yapılıyorsa, başvuran kişinin satışla ilgili tüm belgeleri tasnif, imzalama, beyan ve taahhütte bulunma yetkisi olduğunu gösteren vekaletname
Ayrıca yetkili banka şubelerine nakit olarak;
Muhammen bedeli 99.000 TL'ye kadar olan konutlar için 5000 TL
Muhammen bedeli 100.000-349.999 TL'ye kadar olan konutlar için 10.000 TL
Muhammen bedeli 350.000-999.999 TL'ye kadar olan konutlar için 50.000 TL
Muhammen bedel, ihale aracılığı ile satılan malların bilirkişi tarafından tayin edilen piyasa değeridir. Ayrıca alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi" imzalar.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ konut satışı ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Düzenli olarak güncellenen listeye göre şu an en uygun ev TOKİ Malatya projesi için peşinat tutarı 15.659 TL ve aylık taksit tutarı 752 TL olan konutlar.
TOKİ konut ilanlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İllere göre filtreleme yaptıktan sonra size uygun projelerin ilanlarında başvuru tarihi ve banka detayını göreceksiniz. Ayrıca sol taraftaki menüden fiyat, metrekare, vade, taksit tutarı gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
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