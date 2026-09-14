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Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor

Üreticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor, toptancılar ise geçen yıldan randevu alıyor. Kilosu 600 liraya kadar yükseliyor.

Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor

Türkiye’nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya’da, kurutmalık üzüm üretimi de giderek öne çıkıyor. Akçadağ ilçesinde yaklaşık bin rakımda yetiştirilen üzümler, yüksek aroması ve kalitesi sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.

Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yaklaşık 300 dönümlük alanda üretilen kurutmalık üzümlerde hasat başladı. Üreticiler, artan talebe karşılık vermekte zorlanırken ürünün kilosu perakende piyasasında 600 liraya kadar çıkıyor.

Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor 1

HASAT BAŞLADI, ÜZÜMLER KURUTULMAYA BIRAKILIYOR

Tarlalardan toplanan üzümler, yaklaşık bir hafta süren kurutma aşamasından geçiriliyor. Toprağa serilerek kurutulan üzümler, işlemin tamamlanmasının ardından temizleniyor ve kasalara alınarak paketleniyor.

Üretimde ilaç kullanılmaması da bölgedeki üzümlerin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yüksek aromasıyla dikkat çeken ürün için yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep geldiği belirtiliyor.

Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor 2

ÜRETİCİLER TALEBE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR

Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif bir ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi. Kırteke, tamamen ilaçsız ve organik üretim yaptıklarını belirterek ürünlerinin piyasada oldukça tanınır hale geldiğini ifade etti.

Kırteke, talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirterek, bazı toptancı ve kuruyemişçilerin alım için daha geçen yıldan randevu aldığını aktardı. Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton arasında rekolte beklediklerini söyleyen Kırteke, üretim miktarının bağların büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değiştiğini kaydetti.

Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor 3

SU KAYNAKLARI AZALINCA KAYISININ YERİNİ ÜZÜM ALDI

Üretici Ziyaettin Kırteke ise bölgede su kaynaklarının azalmasının üretim tercihlerini değiştirdiğini anlattı. Kayısının daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu belirten Kırteke, suyun azalması üzerine üzüm yetiştiriciliğine yöneldiklerini söyledi.

Bu yıl soğuk hava nedeniyle hasadın yaklaşık 10 gün geciktiğini ifade eden Kırteke, buna rağmen hem verimden hem de üzümün aromasından memnun olduklarını dile getirdi. Üreticiler, hasadın ardından toprağa serilen üzümlerin yaklaşık 5-6 gün içinde kuruduğunu, sonrasında temizlenerek kasalara yerleştirildiğini belirtti.

Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor 4

ÜZÜMÜN KİLOSUNDA FİYAT ARTTI

Üretici Kırteke, geçen yıl toptan satışta kilosu 500 liradan alıcı bulan kurutmalık üzümün bu yıl daha yüksek fiyatla piyasaya çıktığını açıkladı. Bu sezon perakende fiyatın 600 liraya, toptan fiyatın ise yaklaşık 550 liraya ulaştığını belirtti.

Toptancıların şimdiden ödeme yaparak ürün ayırmalarını istediğini söyleyen Kırteke, geçen yıl toptan kilosu 500 liradan satılan üzüm için bu yıl yaklaşık 550 liralık toptan, 600 liralık ise perakende fiyat oluştuğunu ifade etti.

Talep arttı, üretici yetişemiyor! Kilosu 600 TL’den alıcı buluyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Malatya Akçadağ kuru üzüm
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