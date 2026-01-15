FİNANS

Talep patlaması yaşanmıştı: Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Son dönemde artan konkordato başvurularının artması ile Adalet Bakanlığı denetimlere başladı. Denetimler sonucunda ise bazı şirketlerin hileye başvurduğu tespit edildi. Talebin kabul edilmesi ile borçlarını ödemeyen şirketlerin ellerindeki parayı kazanca çevirdikleri öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 170 civarında olan konkordato denetim kuruluşlarını mercek altına aldı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep eden firmaların yanı sıra bu işi kazanca çeviren şirketlerin varlığı dikkat çekti. Son 4 yılda konkordato başvurusunda adeta patlama olması nedeniyle Adalet Bakanlığı denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde ise parasını kazanca çevirmek isteyen firmaların da başvuru da bulunduğu tespit edildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı Cebri İcra Kanunu taslağında özellikle konkordato sisteminin suistimal edilmesine karşı yeni tedbirler getirecek. Ayrıca konkordato raporu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşlarına çekidüzen verecek yeni bir kanuni düzenleme hazırlanıyor.

TEKRAR TEKLİFTE BULUNULMAYACAK

Yeni taslağa göre konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildikten sonra, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar konkordato teklifinde bulunulamayacak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE 6 AY KURALI

Ayrıca başvuru tarihinden geriye doğru altı ay içinde yapılan adres değişikliği hâlinde yeni konkordato talebi kabul edilmeyecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, “Böylece, kötü niyetli zorlamaları engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir” denildi.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Taslakta konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek veya konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, konkordato komiserini veya mahkemeyi mali durumu hakkında hataya düşüren borçlunun, ilgilinin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da öngörülüyor.
FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Konkordato başvurusunda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kurumları tarafından düzenlenen rapor sunulması şartı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, KGK’nın incelemeleri sonucunda konkordato müessesini suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edilmişti.
İncelemede, raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bu tespitlerden sonra, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verilmişti.
ŞUBAT'TA MECLİS'TE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şu anda sayıları 170 civarında olan konkordato denetim kuruluşlarını mercek altına aldı. Ayrıca bu konuda kanuni düzenleme hazırlıkları da başlatıldı. Bakanlık kaynakları, şubat ayında Meclis’e sunulması planlanan taslak ile bağımsız konkordato denetim kuruluşlarıyla ilgili olarak suistimalleri önlenmesi ve cezaların artırılması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83’ünün KGK’ya bildirildiği tespit edildi.
NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Konkordato başvurusu kabul edilen firmalar için alacaklıları ile anlaşarak mali yapısını düzenlemeye yönelik hukuki süreç işletiliyor. Konkordato ilan eden şirketlere, (mahkemenin belirlediği zaman diliminde) alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkarılamıyor.

Anahtar Kelimeler:
iflas Adalet Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Konkordato
