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Tam 150 milyon lira... Hepsi Darphane'ye verilecek, gerekirse artırılacak! Hazine Bakanlığı Resmi Gazete'den duyurdu

22.03.2024 09:41
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, döner sermaye faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira sermaye tahsis edildi.

Tam 150 milyon lira... Hepsi Darphane'ye verilecek, gerekirse artırılacak! Hazine Bakanlığı Resmi Gazete'den duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Genel Müdürlüğe döner sermaye faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira sermaye tahsis edildi. Söz konusu tutar, gerektiğinde artırılabilecek.

Yönetmelikte hazine malı haline gelen kıymetli madenlerin ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı. Buna göre, Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler, Genel Müdürlüğün talebi üzerine Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle Genel Müdürlüğe saflaştırmak, dönüştürmek ve satmak üzere teslim edilecek. Miktar ve ayarı belirlenemeyen ürünler için ergitme, saflaştırma ve dönüştürme işleminin yapılacağı durumlarda, ürünlerin miktar ve ayarı belirleninceye kadar Darphane ve Damga Matbaası Saymanlığından bir görevli bu sürece gözlemci olarak katılacak.

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Saflaştırma ve dönüştürme işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Satışa hazır hale gelen ürünler çeşitlerine göre teklif toplama veya müzayede yoluyla satılabilecek. Ürünler satıldıktan sonra satış fiyatından ergitme, saflaştırma ve dönüştürme işlemleri için yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutar, 7 gün içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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