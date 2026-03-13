Tam 22 saat 14 dakika sürüyor! 6 yıl sonra yeniden raylarda

Pandemi yüzünden duran tren hattı 6 yıl sonra yeniden açıldı. Çin Demiryolları yaptığı açıklamada Beijing ile Pyongyang arasındaki yolcu trenlerinin yeniden hizmete girdiğini duyurdu. Hat, Covid-19 dönemindeki sıkı sınır kapanmaları nedeniyle 2020 yılında durdurulmuştu.

Yeni düzenlemeye göre Beijing-Pyongyang hattında trenler haftada dört gün çalışacak. Pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri sefer yapılacak. Çin sınırındaki Dandong ile Pyongyang arasında ise günlük tren çalışacak.

Yolculuk yaklaşık 22 saat 14 dakika sürüyor. Tren önce Tianjin gibi şehirlerde duruyor, ardından Çin-Kuzey Kore sınırındaki Dandong’a ulaşıyor. Sınır geçişinden sonra vagonlar farklı bir trene bağlanarak Pyongyang’a doğru devam ediyor.

TREN HATTI İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ ULAŞIM BAĞLANTILARINDAN BİRİ

İlk sefer için biletlerin hızla tükenmesi dikkat çekti. Beijing’deki bilet ofislerine göre trenin ilk yolcuları arasında iş insanları, devlet görevlileri ve gazeteciler vardı. Turistik seyahat ise şimdilik oldukça sınırlı.

Bilet satın almak için geçerli vize gerekiyor. Şu anda vizeler çoğunlukla Kuzey Kore’de çalışan ya da eğitim gören Çin vatandaşlarına ve yurtdışında bulunan Kuzey Korelilere veriliyor.

Uzun süre izole kalan Kuzey Kore, 2024’ten itibaren turizmi yavaş yavaş yeniden açmaya başladı. Yeniden çalışan tren hattı da iki ülke arasındaki temasların güçleneceğinin işareti olarak görülüyor.