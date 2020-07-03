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Tam 8 yıl daha erken emekli olmak mümkün! Hemen kontrol etmek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

İş hayatı zor ve dikenli bir yolculuksa emeklilik adeta gül bahçesidir. Meşakkatli ve yorucu geçen yılların ardından emeklilik adeta ilaç gibi gelir. Bu hayalle iş hayatını devam ettirenlerin en büyük arzusu ise; emekli olacakları günü görebilmektir. Ne yazık ki emeklilik yasasında yapılan değişikliklerle emeklilik zamanı uzatılmıştır.

Tam 8 yıl daha erken emekli olmak mümkün! Hemen kontrol etmek için...

Hizmet akdine bağlı olan, kendi nam ya da hesabına çalışan veya kamu görevlisi olan herkesin ortak arzusu emekliliktir. Öyle ki çoğu vatandaş işe başladıktan sonra mevcut bilgilerini girerek emeklilik zamanını öğrenmek için sorgulamalarını yapmıştır. Emeklilik maaşına daha erken kavuşmanın yollarını arayan vatandaşlar için erken emeklilik yöntemleri şimdiden sinyal vermeye başladı.

Kişilerin emekli olması için sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi, cinsiyet, yaş, kişilerin adına ödenen sigorta primleri gibi pek çok kalem belirleyici rol üstelenir. Emeklilik için belirlenen bu değişkenlerden hepsinin yerine getirmesi şarttır. Aynı zamanda bu değişkenler arasındaki dalgalanmalar emeklilik zamanını ve maaşını direkt olarak etkiler. İşte bu noktada kulağa inanılmaz gelse de vatandaşlar için 8 yıl erken emekli olabilmenin kapıları aralanmıştır. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Şartları nelerdir? Kimleri kapsar? İşte inanılmaz ama gerçek olan 8 yıl erken emeklilik yöntemi...

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ VERİLDİ

Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyenlerin ilk ticarete başladıkları tarih dikkate alınır. Bu noktada 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesinde ticaret hayatına adım atanlar erken emeklilik için paçalarını sıvadılar. Yapılan yenilikle birlikte 4 Ekim 2000 tarihinden önce 4B sigortalılık tescili bulunan esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye alabiliyor. Tescili daha önceki dönemleri de ifade edebilmesi için; sigorta başlangıcının aktif olduğu süreçten itibaren vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekir. Vergi kaydı ya da şirket ortaklığı bulunmayan ancak oda kaydı olanlar ise; sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar geri götürebilirler.

Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu tarihten sonra yapılan tescillerde hak sahipliği bulunmaz.

HİZMET HAKKI BİRLEŞMEK NE DEMEKTİR?

Emeklilik maaşının belirlenmesinde sigortalı olarak sürdürülen çalışma hayatının hepsi dikkate alınır. Bu nedenle çalışma hayatı sırasında kişilerin tüm sigorta kollarına mensup olarak çalışması zor bir ihtimal değildir. Öyle ki kişiler aynı anda birden fazla sigorta koluna da dahil olabilirler. Örneğin; bir işletmesi bulunduğu için BAĞ-KUR'lu olarak bildirilenler; sigortalı olarak başka bir işte çalıştıkları için de SSK'ya mensup olurlar. Bu durumda kişilerin hem kendi hem de işvereni tarafından adına ödenen sigorta primlerinde hak kaybı yaşamaması için hizmet birleştirmesi yapması gerekir. Bu yöntem emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşının miktarını da yükseltir.

HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

Hizmet hakkı birleştirmesinin emeklilik zamanını etkileyebilmesi için mutlaka emeklilik tarihinden önce yapılması gerekir. Kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden resmi bir şekilde başvurularını iletmeleri istenir.

3.5 YILLIK SÜRE BELİRLEYİCİ OLUR

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen vatandaşlar için de erken emeklilik yolu gözükür. Bu tarihler içerisinde ilk kez sigortalandırılanlar için bambaşka bir prosedür ilerler. Buna göre; 1 Ekim 2008 tarihi ve başında sigortalı olanların aktif sigortalılık hallerinin 7 yılından 1261 prim günü (3.5 yıl) dikkate alınır. 3.5 yıl içerisinde hangi kurumdan sigorta primi ödemesi yapıldıysa kişi; o kurum üzerinden emekli maaşına kavuşur.

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