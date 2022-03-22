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Tamamen faizsiz kredi isteyenler dikkat! 84 ay vade ile 150.000 TL'ye varan kredi fırsatı...

22.03.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu pandemi şartlarında özellikle makul kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşların gündeminde faizsiz kredi fırsatları bulunuyor. Ziraat Bankası tarafından başlatılmış olan kampanya ile köyde yaşam sürdürmek isteyen vatandaşlara kredi önceliği de veriliyor. Başlatılan bu proje sayesinde, başvurularını yapan vatandaşlar 150.000 TL’ye kadar kredi fırsatından yararlanabilecek. İşte detaylar ve başvuru şartları...

Tamamen faizsiz kredi isteyenler dikkat! 84 ay vade ile 150.000 TL'ye varan kredi fırsatı...

Sıfır faizli kredi alabilmek pek çok vatandaşın hayalini kurduğu bir durumken, Ziraat Bankası'nın başlattığı projeyle 150.000 TL'ye kadar varan kredi almak mümkün olabiliyor. Yapılan açıklamalara göre banka tarafından 150.000 TL'ye kadar kredi verileceği, üstelik bu kredilerin faizsiz bir şekilde verileceği duyuruldu. Başvuru detayları ise bu süreçte gündemdeki yerini aldı.

SIFIR FAİZLİ VE 150.000 TL'YE KADAR VARAN KREDİ!

Ülke genelinde, 81 il çapında bütün vatandaşları yakından ilgilendiren yüksek rakamlı kredi haberi yakından takip ediliyor. Buna göre Ziraat Bankası ile 150.000 TL kredi çekebilmek mümkün olabilecek. Özellikle köyünde yaşam sürdürmek isteyenlere yönelik verilebilecek olan bu krediye başvurular Tarım il Müdürlükleri üzerinden kolay şekilde gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu kampanyanın ismi "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" olarak tarif edilirken, başvuruların yapılmasının ardından hızlı bir şekilde 150.000 TL kredinizin tanımlanması sağlanabilecek. Böylece olabildiğince hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarına çözüm bulunması bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Köyünden uzakta kalan ve yaşamını köyünde geçirmek isteyen vatandaşları sevindirecek olan bu kredi sorgusuz sualsiz başvuran vatandaşlara verilebilecek. Krediye başvuracak olan vatandaşlar da ödeme vadesinin nasıl olacağını ise oldukça merak ediyor. Yüksek bir kredi olanağı sağlanmış olmasından dolayı geri ödemelerin nasıl olacağı müracaat sahipleri yönünden çok büyük bir önem arz ediyor.

Yapılan açıklamalara göre sıfır faizli 150.000 TL krediyi 84 ay vade ile ödeme basitliği tanınacak. Bu sayede bu tür krediye başvuracak olan vatandaşlar da 84 ay gibi uzun bir ödeme vadesi olan krediyi rahatça kullanmaya başlamış olacak.


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