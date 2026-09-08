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Tamamlandığında dünyada 6. olacak: Havalimanında dev dönüşüm süreci

Tamamlandığında Türkiye'de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak olan 10 milyon yolcu kapasiteli Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nin deniz sondajlarının tamamlanmasının ardından temeli atılacak.

Tamamlandığında dünyada 6. olacak: Havalimanında dev dönüşüm süreci

45 milyar 650 milyon liraya mal olması beklenen Trabzon Yeni Havalimanı 2033 yılında hizmete girecek. 97 milyon ton deniz dolgusu üzerine yapılması planlanan Yeni Trabzon Havalimanı Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek 3 havalimanı olacak. Rize-Artvin Havalimanı ve Ordu-Giresun Havalimanı, bölgede deniz dolgusu üzerinde yer alan önemli ulaşım merkezleri arasında bulunuyor. Trabzon Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasındaki mesafe yaklaşık 72 kilometre. Trabzon Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı arasındaki mesafe ise 183 kilometre olurken Yeni Trabzon havalimanı tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz'de kısa bir mesafe içerisinde deniz dolgusu üzerine inşa edilen 3 havalimanı olacak.

Tamamlandığında dünyada 6. olacak: Havalimanında dev dönüşüm süreci 1

HAVALİMANININ 2033'TE HİZMETE ALINMASI PLANLANIYOR

Trabzon Havalimanı'nın genişletilmesi ve yeni bir pist kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda temel atma aşamasına gelinirken, projenin ihalesi, 27 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 20 Ocak'ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon Yeni Havalimanı Projesine 'ÇED Olumlu' kararı verdi. Projede yaklaşık 97 milyon ton deniz dolgusu ve 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılması planlanıyor. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla ise yaklaşık 13 milyon ton kazı gerçekleştirilecek. Yeni havalimanı kapsamında 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları yapılması öngörülüyor. İnşaatın 2026'da başlayıp yaklaşık 7 yıl sürmesi ve havalimanının 2033'te hizmete alınması planlanıyor.

Tamamlandığında dünyada 6. olacak: Havalimanında dev dönüşüm süreci 2

YAKLAŞIK 70 YILDIR HİZMET VEREN MEVCUT HAVALİMANININ YERİNE İNŞA EDİLECEK

Karadeniz'in en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiğine yanıt verebilmek amacıyla dev bir dönüşüm sürecine giriyor. Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı, bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede, Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında yer alacak proje, Trabzon Havalimanının artan yolcu trafiğine çözüm olmayı hedefliyor.

Tamamlandığında dünyada 6. olacak: Havalimanında dev dönüşüm süreci 3

1957 yılında sivil hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin denize en yakın havalimanlarından biri olarak Doğu Karadeniz'in en önemli ulaşım merkezleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisinde artan iç ve dış hat seferleriyle birlikte özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki yükseliş, havalimanının mevcut kapasitesini zorlamaya başladı. Bu kapsamda hayata geçirilen Yeni Trabzon Havalimanı Projesi ile mevcut pistin kuzeyinde deniz üzerinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik dolgu alanı oluşturulacak. Projede 3 bin metre uzunluğunda yeni pist, büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği altyapı, modern terminal binası, apronlar, taksi yolları ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı inşa edilecek.

Tamamlandığında dünyada 6. olacak: Havalimanında dev dönüşüm süreci 4

"DENİZ SONDAJLARI YAPILDI; SON ANALİZLER BİTİNCE İNŞALLAH TEMEL ATMA AŞAMASINA GEÇECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, havalimanı projesi kapsamında deniz sondajlarının gerçekleştirildiğini, son analizler bitince temel atma aşamasına geçileceğini söyledi. Genç "Havalimanımızı hem genişletmek hem de yeni bir pist kazandırmak amacıyla, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve talimatlarıyla ihale yapıldı. 20 Ocak'ta yer teslimi yapıldı. Şu anda güz aylarında inşallah temel atma aşamasına geliyoruz. 10 milyon yolcu kapasiteli, büyük gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda büyük gövdeli uçaklar inemiyor. Çünkü pistimiz 2 bin 700 metre. Yeni pistle birlikte özellikle yabancı menşeli uçakların da inebileceği büyük bir havalimanına kavuşmuş olacağız. Ben bu iradeyi kararlı bir şekilde ortaya koyan ve talimatları veren kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine işin takibatının yürütülmesi noktasında Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdullah Uraloğlu'na ve emek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deniz sondajları yapılmıştı, son analizleri yapılıyor. Analizler bitince inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak, kaya dolgusu ve nitelikli dolgu yapılması hasebiyle bir taraftan taş ocağı yönetimi konusunda yapımcı firma, kurumlarımız ve bakanlığımızla sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürüyor ve süreci takip ediyoruz" diyen Genç "Trabzonspor tesislerimizle ilgili karar verildi, kamulaştırma süreci başlandı. O süreç bir taraftan yürüyor. Üniversite tesislerine ne kadar halel gelip gelmeyeceğini henüz şu anda bilemiyoruz. Ancak geliyorsa onlar da kalkacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon havalimanı
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