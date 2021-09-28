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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 60 Galata Kulesi büyüklüğünde ve bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde

28.09.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamamlandığında 'dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü' olacak olan dev projenin eylül ayı itibariyle yüzde 50'si tamamlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, Türkiye’nin hedeflenen toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yaklaşık yarısının Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri’nde depolanması öngörülüyor. Öte yandan depolama alanı için oluşturulan mağaralar, 60 tane Galata Kulesi büyüklüğünde ve bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde.

Son yıllarda enerji alanında büyük projelere imza atılan Türkiye’de en önemli yatırımlardan birisi olan ve tamamlandığında dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü olacak Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi projesinde Eylül ayı itibariyle yüzde 51 genel ilerleme sağlandı. Yerin yaklaşık bin 500 metre kadar altına inilerek tuzun eritilmesiyle oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanırken, her bir mağara yaklaşık 100 milyon metreküp doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. Oluşturulan mağaralar içerisine 60 tane Galata Kulesi alabiliyor, bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde. Mevcutta 12 mağaranın tamamlandığı projede ilave 40 mağara ile birlikte 52 mağaraya ulaşılmış olacak.

"YÜZDE 51 GENEL İLERLEME SAĞLANDI"

Eylül 2021 itibarıyla yüzde 51 genel ilerleme sağlanan projede, 40 adet kavernanın oluşturulmasına yönelik tatlı su temin ve tuzlu su deşarj boru hatları, enerji nakil hatları, su alma yapısı, su depoları ve pompa istasyonları inşaat işleri tamamlandı. Projede halihazırda sondaj faaliyetleri ve yeni yüzey tesisi yapım çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Türkiye’nin hedeflenen toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yaklaşık yarısının Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri’nde depolanması öngörülüyor.

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"YÜZDE 60 GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILDI"

Proje kapsamında kurulan 1 mWe gücündeki güneş enerjisi santrali vasıtasıyla enerji üretilirken, yıllık 878 ton karbon salınımı önlenerek sürdürülebilir, çevreci kalkınmaya katkı sağlanıyor. Yıl içerisinde güneş enerjisi santrali ile 650 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen miktarda elektrik üretilirken, depolama faaliyetlerinde kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60’ı güneş enerjisinden karşılandı. Mevcut güneş enerji santraline ilave olarak 2 mWe gücünde güneş enerjisi santrali yapımı çalışmaları devam ediyor.

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TUZ GÖLÜ SU SEVİYESİ ARTTI

Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen yapım çalışmalarında görev alan personelin ise yaklaşık yüzde 26’sı yerel istihdam olarak sağlanıyor. Yürütülmekte olan birçok sosyal sorumluluk projesi ile de yöre halkına sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlanıyor. Ayrıca Tuz Gölü İşletme Müdürlüğünde 5 bin adet, Sultanhanı ilçesinin muhtelif yerlerine de 3 bin 860 olmak üzere toplam 8 bin 860 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi I. ve II. etap çalışmaları kapsamında oluşturulmakta olan kavernalar için Hirfanlı Barajından alınan tatlı suyun işlem sonrası Tuz Gölü’ne deşarjı neticesinde Tuz Gölü su seviyesi arttı ve ekosistemin gelişimine katkı sağlandı. Proje sayesinde Türkiye’ni en büyük flamingo (allı turna) kolonisini barındıran Tuz Gölü habitatı canlanırken, bu sayede flamingo sayısı arttı.

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Kaynak: İHA

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