FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.06.2020 21:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, devlet destekli Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2022'de yürürlüğe gireceğini ifade etti. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? İşte detaylar...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2022'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 ay sonra yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili de konuştu.

"2022'DE DEVREYE GİRECEK"

25 yaş altı ve 50 yaş üstünün kolay bir şekilde istihdam edilmesi için çalışma başlatılacağını belirten Erdoğan, "Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. İlave destek de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecek. Devlet bu konuda elini taşın altına koyacak. İstihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de inşallah 2022'de yürürlüğe koyacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Üretim, ticaret ve lojistik avantajlarımızla salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerimizi daha da güçlendireceğiz. İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz. Enflasyonun, hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız. Türkiye, döviz kuru gelişmeleri bakımından diğer ülkelere kıyasla şu anda iyi bir durumdadır. Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir" diye konuştu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu. Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek. Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
BDDK'dan taksit sayısı kararıBDDK'dan taksit sayısı kararı
Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Kredi faizleri düştü! Satılık dairelere ilgi arttı

Kredi faizleri düştü! Satılık dairelere ilgi arttı

BDDK'dan taksit sayısı kararı

BDDK'dan taksit sayısı kararı

Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor

Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihdam Kalkanı' adıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladık

Erdoğan 'İstihdam kalkanı' adıyla yeni müjdesini duyurdu

BDDK'dan taksit sayısı kararı: 12 aydan 18 aya çıkartıldı

BDDK'dan taksit sayısı kararı

Son dakika: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Almanya ihracatında rekor düşüş

Almanya ihracatında rekor düşüş

Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor

Bakan Pekcan duyurdu! Dev destek geliyor

Kredi faizleri düştü! Satılık dairelere ilgi yüzde 50 arttı

Kredi faizleri düştü! Satılık dairelere ilgi arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.