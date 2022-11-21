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Tanesi 2.100 TL! Balık değil adeta altın… Gözlerine inanamadılar

21.11.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altından daha pahalı! Bir balık ‘2 bin 100 TL olur mu!’ demeyin… Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 7 kilogramlık levrek balığının fiyatını duyan hayrete düştü. Görenler ise fotoğrafını çekmekten kendini alıkoyamadı. İşte 2.100 liralık o levrek…

Tanesi 2.100 TL! Balık değil adeta altın… Gözlerine inanamadılar

Sinop’ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 7 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 300 TL’den tezgahta yerini alarak 2 bin 100 TL’den satışa sunuldu.

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Balıkçı Savaş Özaltun, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgâhta dikkat çektiğini belirterek, “Böyle büyük levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgâhımızdaki levrek tam 7 kilogram geliyor. Kilogramı da 300 TL olunca bu balık tek başına 2 bin 100 TL ediyor” diye konuştu.

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Genellikle restoranların talep ettiğini belirten Özaltun, “Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlara paketleyip gönderiyoruz. Bunun gibi büyük balıklar sürekli çıkmadığı için de dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar” diye konuştu.

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