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Tanesi 30 TL'ye bile var! Herkes eli kolu dolu döndü

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Tanesi 30 TL'ye bile var! Herkes eli kolu dolu döndü

Ordu'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları canlandırdı! Günün erken saatlerinde kıyıya dönen balıkçıların kentin çeşitli limanlarına getirdiği balıklar, Ordu'nun Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de satışa sunuluyor.

Tanesi 30 TL ye bile var! Herkes eli kolu dolu döndü 1

FİYATLAR 30 TL İLE 100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahlarında büyüklüğüne göre tanesi 30 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılan palamut, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alıyor.

Hem satıcıları hem de tüketicileri memnun eden palamut bolluğu, satışların yapıldığı tezgahlarda da hareketlilik oluşturuyor.

Tanesi 30 TL ye bile var! Herkes eli kolu dolu döndü 2

"DENİZE AÇILAN TEKNELER BOL MİKTARDA AVLADIKLARI BALIKLARLA KIYIYA DÖNDÜ"

Balıkçılardan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, balık sezonunun bekledikleri şekilde bereketli başladığını, denize açılan teknelerin bol miktarda avladıkları balıklarla kıyıya döndüklerini söyledi.

Sezonun ilk gününde palamut fiyatlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Arslantürk, "Şu anda palamudun boyuna göre tanesi 30 ila 100 lira arasında satışa sunuluyor." dedi.

Tanesi 30 TL ye bile var! Herkes eli kolu dolu döndü 3

"VATANDAŞLARIMIZ BOL BOL BALIK TÜKETEBİLECEK"

Kemal Özbek ise fiyatların oldukça uygun olduğunu dile getirerek, "Sezon çok şükür bereketli başladı. Palamut başta olmak üzere çeşitlerimiz oldukça bol. Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Bunun yanı sıra bol miktarda mezgit ve istavrit avlanıyor. İnşallah vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek. Özellikle geçen sezon palamut çok az avlanmıştı. Vatandaş palamudu özlemiş. İlk tercih ettiği balıkların başında palamut geliyor." şeklinde konuştu.

Kadir Çelik de gösterilen ilgiden memnun olduklarını, tezgahların adeta şenlendiğini ifade etti.

Tezgahlardaki balıklardan tercihini palamuttan yana kullanan Ümit Öztürk ise, "Balığı çok özledik, özellikle palamudu. Tezgahlarda her çeşit balık var. Benim tercihim palamut oldu ve üç adet satın aldım. Fiyatlar da gayet uygun." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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balık palamut balık fiyatları
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