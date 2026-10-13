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Tanesi 50 liraya satıldı! Kasalarla almaya geldiler

Kars’ta tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla yoğun ilgi gördü. Balık almak için tezgâhlara akın eden vatandaşlar kasalar ve poşetlerle alışveriş yaparken, palamutlar kısa sürede tükendi.

Tanesi 50 liraya satıldı! Kasalarla almaya geldiler

Kars’ta tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti. Ucuza balık almak isteyenler tezgâhlara yönelirken, bazı vatandaşların kasalarla, bazılarının ise poşetlerle alışveriş yapması dikkat çekti.

Kentteki balık tezgâhlarında satışa çıkarılan palamut, fiyatıyla öne çıktı. Tanesi 50 liradan alıcı bulan balığı gören vatandaşlar, bütçelerine uygun alışveriş yapmak için balıkçıların yolunu tuttu.

Tanesi 50 liraya satıldı! Kasalarla almaya geldiler 1

TANESİ 50 LİRAYA SATILAN PALAMUDA YOĞUN İLGİ

Özellikle ekonomik fiyatıyla dikkat çeken palamut, kısa sürede en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı. Balıkçılarda oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar tezgâhlara yönelirken, bazıları kasalarla, bazıları da poşetlerle palamut satın aldı.

Alışveriş hareketliliğinin yaşandığı tezgâhlarda satışa sunulan palamutlar kısa sürede tükendi. Uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi, tezgâhlardaki hareketliliğe de yansıdı.

Tanesi 50 liraya satıldı! Kasalarla almaya geldiler 2

UYGUN FİYAT VATANDAŞIN TERCİHİNİ ETKİLEDİ

Balık fiyatlarının alışveriş tercihlerinde belirleyici olduğu Kars’ta, tanesi 50 liradan satılan palamut yoğun talep gördü. Bütçesine uygun ürün arayan vatandaşlar, fiyat avantajı nedeniyle palamuda yöneldi.

Palamudun kısa sürede tükenmesi, ürüne gösterilen ilginin boyutunu ortaya koydu. Balıkçılarda yaşanan hareketlilik, uygun fiyatlı ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edildiğini bir kez daha gösterdi.

Tanesi 50 liraya satıldı! Kasalarla almaya geldiler 3

TEZGAHLARDAKİ PALAMUTLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kars’ta palamut almak için balıkçıların yolunu tutan vatandaşlar, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü. Bazı vatandaşların kasalarla balık alması, uygun fiyatın talep üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, hem fiyatıyla hem de gördüğü yoğun ilgiyle Kars’ta günün öne çıkan ürünlerinden biri oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Kars
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