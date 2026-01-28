FİNANS

Tanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye bakanlık incelemesi

İstanbul'da kapı şifresiyle müşteri kabul eden ve her gün sadece 10 kişiye hizmet vermesiyle bilinen bir hamburgerci işletmesi hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İşletmenin fahiş fiyatları ve "burger yeme şartları" sosyal medyada tepki topladı.

Cansu Akalp

İstanbul Emirgan’da bulunan bir hamburgerci, ilginç kuralları ile sosyal medyada gündem olmuştu. Emirgan'da yer alan küçük bir hamburgerci, günde sadece 10 kişi alıyor. Bu 10 kişiden biri olmak isterseniz de günler öncesinden WhatsApp üzerinden rezervasyon bilgilerinizi ve kişi sayınızı belirterek yer ayırtmanız gerekiyor.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, işletme yalnızca kapı şifresini paylaştığı kişileri içeri kabul ediyor. İşletmenin menü fiyatlarının ise piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğu belirtildi; bir hamburgerin 1488 TL, patates kızartmasının 988 TL, içeceğin ise 218 TL’den satışa sunulduğu iddia edildi.

"8 KATLI BURGER İÇİN 6 KATLI YEME" ŞARTI

İşletmenin uyguladığı tek kuralın fiyatlar olmadığı, müşterilerine yönelik çeşitli katılım şartları sunduğu da belirtildi. İşletmenin, "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor" şeklinde aşamalı bir kural sistemi uyguladığı ifade edildi. Bu sıra dışı hizmet modeli, şikayet konusu oldu.

TİCARET BAKANLIĞI: "SATIŞTAN KAÇINMA VE HAKSIZ UYGULAMA"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, son günlerde gündem olan hamburgerci ile ilgili 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme başlatıldığını açıkladı.

