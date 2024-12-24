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Tanju Özcan'dan asgari ücret eleştirisi: Yazıklar olsun demek bile yeterli değil

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.12.2024 22:59
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Asgari ücret tespit komisyonu bugün yaptığı son toplantıyla birlikte 2025 yılı için asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Yeni asgari ücret üzerine birçok tartışma yaşanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özcan, "Çalışanlara en düşük ücret ikramiyeler hariç 43 bin lira olacak demeye utanırken, hükümet asgari ücreti 22 bin lira olarak açıklarken yüzü bile kızarmadı" dedi.

Tanju Özcan'dan asgari ücret eleştirisi: Yazıklar olsun demek bile yeterli değil

Türkiye'de milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücrette yapılacak zam oranındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan perşembe ve cuma günlerini işaret ederken, bugün sürpriz bir toplantı yapıldı.

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2025 YILI ASGARİ ÜCRETİ 22 BİN 104 LİRA OLDU

TÜRK-İŞ'in katılım sağlamadığı toplantıda Bakan Işıkhan 2025 yılı için asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

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BOLU BELEDİYE BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından asgari ücret üzerinden birçok tartışma yaşandı. Konuyla ilgili olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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ÖZCAN: YAKILAR OLSUN DEMEK BİLE YETERLİ DEĞİL

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yazıklar olsun demek bile yeterli değil… Her işimize taş koymaya çalışmanıza rağmen, ben Bolu Belediye Başkanı olarak, çalışanlara en düşük ücret ikramiyeler hariç 43 bin lira olacak demeye utanırken, hükümet asgari ücreti 22 bin lira olarak açıklarken yüzü bile kızarmadı" dedi.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?
EVET
HAYIR
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Tanju Özcan
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