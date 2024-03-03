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Tanju Özcan 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu! İşte emeklilerle ilgili aldığı kararlar...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.03.2024 19:32
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Bolu Belediye Başkanı ve CHP’nin Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, emeklilerle ilgili aldığı iki yeni kararı açıkladı. Özcan, "Şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar gelir desteği vereceğiz belediye olarak. Yine aynı şekilde su parasını da yüzde 50 indirimli alacağız. Bunun sözünü burada veriyorum” dedi.

Tanju Özcan 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu! İşte emeklilerle ilgili aldığı kararlar...

Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, 31 Mart’ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri öncesinde yeni dönemde hayata geçirmek istediği projelerini anlattı.

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Proje tanıtımında 3 bin kişilik spor salonunu Bolulu vatandaşlar doldurdu. Proje tanıtım prograümına CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, CHP ilçe belediye başkan adayları ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi aday üyeleri de yer aldı.

EMEKLİLERLE İLGİLİ ALDIĞI KARARLARI AÇIKLADI

Emeklilere seslenen Özcan, şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar destek ve su parasında yüzde 50 indirim vaadinde bulundu. Özcan, “Emekli gerçekten zor durumda. Yatağa aç giriyor emekli. Biz buna duyarsız kalamayız. İki müjdeyi iyi dinleyin. Şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar gelir desteği vereceğiz belediye olarak. Yine aynı şekilde su parasını da yüzde 50 indirimli alacağız. Bunun sözünü burada veriyorum” dedi.

Tanju Özcan, kent mobilyaları üretim tesisi, Atatürk Kültür Merkezi, Bolu fuar alanı, Ankara’ya Bolu konuk evi, ekolojik köy, spor kompleksi, Borazanlar Deresi, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı, karavan parkı, terminal çevresinde eğlen-dinlen alanı, D-100’e kavşaklar, otobandan 3’üncü çıkış, bilim merkezi, gündüz bakım evi ve kreş, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, Bolu Gastronomi Adası, Atatürk Lisesi ve çevre düzenlemesi, Katırcılar Hanı restorasyonu başlıklarıyla yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı. Başkan Özcan’ın sunumunun ardından CHP ilçe belediye başkan adayları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayları tanıtıldı.

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Kaynak: İHA

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Tanju Özcan Bolu Seçim 2024
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