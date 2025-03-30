Tanzanya'nın para birimi nedir? Tanzanya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Tanzanya ya da bilinen resmi adı ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Doğu Afrika bölgesinde yer alan bir ülkedir. Afrika Büyük Gölleri içindedir. Kuzeyinde Uganda, batısında Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Burundi, güneybatısında Zambiya, güneyinde ise Mozambik ile Malavi yer almaktadır. Afrika’daki en yüksek dağ olan Kilimanjaro Dağı Tanzanya’nın kuzeydoğu kısmında bulunmaktadır.

Tanzanya'nın para birimi nedir?

Tanzanya’da çok önemli kabul edilen fosiller bulunmuştur. Geniş bir tarihçesi bulunan ülkenin altı milyon yıllık buluntular içerdiği tespit edilmiştir. Cumhuriyetin 9 Haziran 1962 tarihinde ilan edildiği ülke Başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Nüfusu 56 milyon civarı olan ülkenin yüzölçümü toplamda 947.303 kilometrekaredir. Bu özelliği ile dünyadaki en geniş topraklara sahip olan otuz birinci ülke olarak kabul edilmiştir. Konuşulan resmi diller İngilizce ve Svahili dilleridir.

Tanzanya’da genel olarak tropikal iklim hakimdir. Yüksek rakımlı olan kısımlarda sıcaklık dereceleri yıl boyunca 10 derece ile 20 derece arasında değişkenlik göstermektedir. En sıcak aylar ise 25 derece ile 31 derece arasında değişen dereceleri ile kasım ve şubat aylarıdır. En soğuk aylar ise mayıs ve ağustos aylarıdır. Ülkenin resmi olarak kabul edilmiş olan para birimi Tanzanya şilini'dir.

Tanzanya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkelerin resmi olarak kabul edilen para birimleri üç haneli kodlar ile gösterilir. Döviz bürolarında, para piyasalarında ve çeşitli finansal işlemlerde para birimleri bu üç haneli kod ile işlem görür. Para birimi kodu olarak da bilinen ISO (International Standart of Organization) 4217, dünya genelinde resmi kabule dilen üç haneli kısaltmaları düzenleyen bir standarttır.

ISO 4217 standardına göre Tanzanya’nın resmi olarak kabul gören para birimi Tanzanya Şilini, TZS kodu ile gösterilmektedir. Şilinin bir alt birimi olarak senti kullanılır. Bir Tanzanya şilini 100 adet senti’ye bölünmektedir.