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Tapering ne demek? Tapering nedir, piyasaları nasıl etkiler?

24.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kabusu olarak nitelendirilen ve kademeli azaltma anlamında kullanılan tapering, bankaların varlık alımlarındaki yavaşlamayı temsil etmektedir. Bu süreçte bilançonun küçülmesi söz konusu olmamakta iken yavaşlama başlamaktadır. Tapering nedir, piyasaları nasıl etkiler?

Tapering ne demek? Tapering nedir, piyasaları nasıl etkiler?

İçindekiler

  • Tapering Ne Demek?
  • Tapering Piyasaları Nasıl Etkiler?

Sözlük anlamına bakıldığında kademeli azaltma tanımına rastlanan tapering, genellikle piyasaların kabusu olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu kavram; bankaların bilançosundaki küçülmeyi değil, yavaşlamayı göstermektedir. Dolayısıyla tapering, bilançodaki küçülme hareketlerinden önce gerçekleştirilen varlık alımlarının azaltılması sürecini ifade etmektedir.

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Tapering Ne Demek?

Finansal piyasaların en çok araştırılan terimlerinden biri olan tapering nedir? Borsadaki etkileri de sıkça takip edilen tapering, finansal piyasalarda rastlanabilen bir kavramdır. Ayrıca bu kavram, yatırımcılara hesaplarını gözden geçirmeleri için bir uyarı niteliğindedir. Piyasaların kabusu olarak da nitelendirilen tapering kavramının sözlük anlamı, kademeli biçimde azaltmaktır.

Kademeli olarak azaltmak anlamına karşılık gelen tapering, ekonomi ve finans bağlamında da benzer bir ifadeye sahiptir. Merkez bankalarının mevcut olarak yaptıkları geniş ölçekli varlık alımlarının hızını kademeli biçimde azaltmaları, tapering kavramı ile belirtilmektedir. Ancak bu kavramın ifade ettiği husus, genişlemekte olan merkez bankası bilançosunun küçülmesi olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü tapering ile belirtilen esas nokta; bilançodaki genişlemenin küçülmesi değil, yavaşlamasıdır. Dolayısıyla tapering durumunda bankanın varlık alımlarına son vererek, parayı ters işlemlerle geri çekmesi söz konusu değildir. Bu süreçte yalnızca bankaların varlık alımlarının miktarı azalmaktadır.

Tapering Piyasaları Nasıl Etkiler?

Bankaların geniş ölçekli varlık alımlarının hızını kademeli biçimde azaltması olarak tanımlanan tapering olursa ne olur? Yani tapering kavramı, bilançonun yavaşlamasının yanı sıra hangi durumlara işaret etmektedir? Bu bağlamda bankaların tapering sürecini gerçekleştirdikten sonra hangi durumların görüldüğü belirtilmelidir. Tapering sonrasındaki süreç ise aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir;

  • Merkez bankalarının bilançolarını küçültmeleri, tapering sürecindeki yavaşlamadan sonra başlatılan bir durumdur.
  • Bankaların aldığı tahvillerin vadesi dolduğu zaman yeni tahvillerin alınmaması söz konusudur.
  • Yeni tahviller alınmayarak, yavaşlatılan bilanço artık küçültülmektedir.
  • Bu küçülme ise piyasadaki likiditenin azaltılmasını mümkün hale getirmektedir.
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