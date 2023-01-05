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Tapu sahibi olanlar dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın! Ödemeyene ceza var

05.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesiyle birlikte tapu sahiplerini yakından ilgilendiren ödemelerin tarihleri de belli oldu. 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre; Türkiye sınırları içerisinde yer alan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Bu taşınmaz malların sahipleri ise bazı şartlar dışında emlak vergisini ödemekle yükümlüler. Bu tarihleri sakın kaçırmayın! Ödemeyene ceza var...

Tapu sahibi olanlar dikkat! Bu tarihleri sakın kaçırmayın! Ödemeyene ceza var

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için geri sayım başladı. 2023 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim ve istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Bu kapsamda; Emlak vergisi ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122.93'ün yarısı kadar yüzde 61.47 olarak uygulanacak.

TAPU SAHİPLERİ DİKKAT!

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi; Türkiye sınırları içerisinde yer alan bina ve arsa mülkleri için verilen bir vergi türü olarak biliniyor. Bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere ikiye ayrılan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından ödenmek zorundadır.

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Emlak vergisi ödemesi yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyannamenin dolduruLması gerekiyor.

emlak vergisi

BU TARİHLERE SAKIN KAÇIRMAYIN!

Emlak Vergisi için ilk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

ÖDEMEYENE CEZA VAR

Muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri, emlak vergisini belirtilen tarihlerde ödemek zorundalar. Emlak vergisinin ilk ve ikinci taksitini belirlenen süre zarfı içerisinde ödenmemesi halinde yüzde 1.6 oranında faiz ödenmesi gerekiyor.

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EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Konutlarda muafiyet için ilk şart; mülk sahibinin brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olması. Tek konuta sahip olan vatandaşın; ücret, kira, faiz gibi gelir elde etmesi de muafiyeti engelliyor.

Emekli maaşı dışında bir gelire sahip olmayan emekliler de muafiyetten faydalanabiliyorlar.

Şehit yakınları ve gaziler de tek konuta uygulanan emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

Muafiyetten yararlanmak için mülkün kayıtlı olduğu belediyeye başvurularak form doldurulması gerekiyor. Belediyeye başvuran vatandaşlardan belediyelerin ayrıca bir belge istememesi de gerekiyor. Başvuru sırasında belediyeye verilen beyan ve taahhüt vergi avantajından yararlanmak için yeterli.

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